El ministro de Jammu y Cachemira, el teniente gobernador Manoj Sinha, durante las vacaciones







Arremetiendo contra el teniente gobernador Manoj Sinha La administración, la ministra de Jammu y Cachemira, Sakina Itoo, criticó el viernes al gobernador por no trasladar las vacaciones a Eid-e-Milad-Un-Nabi «a pesar de las repetidas solicitudes», según informó la agencia de noticias PTI.

Eid-e-Milad-un-Nabi se celebra en JK el sábado según el calendario lunar islámico. Sin embargo, las vacaciones por el festival se observan el viernes según el calendario de vacaciones de la administración.

Mientras muestra incredulidad sobre el cambio de días festivos con motivo del festival. El ministro acusó a la administración LG de «jugar con las emociones del pueblo». Jammu y la ministra de Cachemira, Sakina Itooas, mientras criticaban a la administración, también afirmó que no cambiaron las vacaciones al sábado desde el viernes.

Al publicar en la plataforma de redes sociales X, el Ministro afirmó que «esto es totalmente injusto que Eid-e-Milad, una ocasión sagrada para los musulmanes en todo el mundo, no se observa como unas vacaciones en la fecha correcta en JK. ¿Qué está sujeto a la apariencia de la luna» significa si no se sigue? «

Además, declaró que, «a pesar de las repetidas solicitudes» del gobierno electo para cambiar las vacaciones, «todavía no se han tomado medidas».

Nueva agencia PTI también informó que el Jammu y Cachemira El ministro también dijo que «esto está jugando con las emociones del pueblo. Tales decisiones deberían estar al frente del gobierno electo».

PTI también informó que la administración de LG Manoj Sinha, en el pasado, también se había negado a cambiar las vacaciones de Eid.

Además de todas las controversias que han estado sucediendo en todo el país alrededor de las vacaciones de Eid, el primer ministro Modi extendió los deseos del viernes a la gente con motivo del aniversario de nacimiento del Profeta Muhammad, Eid-e-Milad-Un-Nabi.

Al publicar en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro Modi dijo: «Los mejores deseos con motivo de Milad-Un-Nabi. Que este día sagrado traiga paz y bienestar en nuestra sociedad. Que los valores de compasión, servicio y justicia siempre nos guíen. ¡Eid Mubarak!»

Además, Presidente Droupadi Murmu También ha extendido los deseos a los ciudadanos con motivo de Eid-e-Milad-Un-Nabi. Mientras publicaba en X, el presidente Murmu instó a la gente a avanzar con el espíritu de la Hermandad, inspirándose en las enseñanzas del Profeta Muhammad y trabajar hacia el desarrollo del país.

Al publicar en X, el presidente Murmu escribió: “En la sagrada ocasión del profeta Muhammad (la paz sea con él) el aniversario de nacimiento, Eid-e-Milad-un-Nabi, extiendo mi sincero felicitaciones a todos mis compañeros de campo, especialmente a nuestros hermanos y hermanas musulmanas. Profet Muhammad (la paz sea con él) entregó el mensaje de la sinidad y el servicio a la humanidad a la humanidad.

(Con entradas de PTI)





