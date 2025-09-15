





El ministro de Jal Shakti, Cr Paatil, dijo el lunes gobierno está haciendo todos los esfuerzos para desviar el agua de los ríos bajo el Tratado de Agua del Indo ahora suspendido para cumplir con la escasez en los estados indios.

Agregó que el asunto tiene implicaciones internacionales y, por lo tanto, no hablaría extensamente, pero aseguró que «la decisión tomada por el primer ministro Narendra Modi se está implementando con la participación del Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Externos. Esto traerá una gran ventaja al país».

«Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que muy pronto se desvíe esta agua, y los estados que enfrentan escasez en nuestro país obtienen agua. Los agricultores prosperarán y los problemas de agua de las personas se resolverán», dijo Paatil mientras se dirige a una sesión durante la Confluencia 2025 de Aadhar Infra.

India suspendió el Tratado del Agua del Indo con Pakistán después de que 26 personas, en su mayoría turistas, fueron asesinadas en Jammu y Pahalgam de Cachemira por Pakistán Terroristas el 22 de abril.

Hablando sobre el rejuvenecimiento del río, Paatil destacó los logros del programa Namami Gange.

Dijo que a pesar de que casi 60 lakh devotos se sumergieron durante el Kumbh, el río permaneció limpio debido al tratamiento de las aguas residuales.

«Desde Haridwar hasta Bengala, 211 plantas de tratamiento de aguas residuales están operativas. En los próximos años de uno a uno y medio, los desagües importantes como los de Kanpur y Varanasi también serán tratados por completo, mejorando aún más la calidad del agua de Ganga», anotó.

En el problema de la limpieza de Yamuna, el ministro dijo que los botes impulsados ​​por IA desplegados para la limpieza habían eliminado el jacinto de agua en los 45 días. Agregó que los gobiernos estatales también están trabajando en el río, con el apoyo de su ministerio.

Paatil subrayó que, si bien algunos jugadores privados habían mostrado interés en asociarse para la limpieza del río, los proyectos no avanzaron.

«Es por eso que el gobierno está financiando este trabajo, incluida la desilificación de represas y ríos», dijo.

También se han enviado avisos a 67 centrales eléctricas en el Ganga para garantizar que usen agua tratada con terciarios, con plantas que se establecen en consecuencia.

Al explicar el desafío de agua más grande, el ministro dijo que India recibe alrededor de 4.000 mil millones de metros cúbicos (BCM) anualmente de lluvia, mientras que el requisito actual es de 1,120 bcm, proyectado para aumentar a 1,180 a. C. para 2047. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento del país es de solo 750 bcm a pesar de tener 6,500 presas.

«Construir nuevas represas no siempre es factible, ya que la mayoría de los ríos ya tienen presas o están en construcción. Se necesitan 25 años y más de 25,000 millones de rupias para construir una presa, aparte de los desafíos de adquisición de tierras y las preocupaciones ambientales. ¿Podemos permitirnos esperar 25 años para que el agua?» preguntó.

Paatil señaló que a pesar de estas limitaciones, los esfuerzos de conservación del agua habían hecho un progreso significativo.

«En solo ocho meses, se construyeron 32 lakh de estructuras de conservación del agua en 611 distritos con participación pública y sin gastar una sola rupia del ministerio. Telangana Clasificado primero en esta iniciativa, seguido de Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh y Gujarat «, dijo.

