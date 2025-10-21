El Ministro de Industria propone que el programa nacional de automóviles se convierta en PSN: para que funcione más rápido

Jacarta – El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que su partido había propuesto un programa. auto nacional ser designado como proyecto estratégico nacional (PSN).

Lea también: Prabowo pide fondos adicionales del LPDP, esto es lo que dijo el Ministro de Finanzas Purbaya



«Ciertamente lo apoyamos y hemos propuesto que el programa nacional de automóviles se convierta en PSN, un proyecto estratégico nacional», dijo Agus en el Complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Agus explicó que la propuesta había sido firmada. Con el estatus de PSN, dijo, se espera que la implementación del proyecto se realice más rápidamente.

Lea también: El Ministerio de Asuntos Exteriores registra 10.000 casos de estafas en línea que involucran a ciudadanos indonesios desde 2020, tentados por altos salarios



«Básicamente, si todo está preparado para PSN, está listo. Así que el estatus de PSN es por lo que luchamos primero, lo hemos propuesto», dijo Agus.



Ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita Foto : Ministerio de Industria

Lea también: ¡Hallazgos sorprendentes! Investigadores revelan nuevos hechos sobre el monte Padang



Anteriormente, el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Dijo que el gobierno ha tomado medidas iniciales para introducir automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años.

«Hermanos, esto todavía no es un logro, pero hemos comenzado a ser pioneros. Tendremos automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años», dijo Prabowo en su discurso introductorio a la sesión plenaria del Gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Prabowo dijo que el gobierno había preparado una asignación de fondos y terrenos para la construcción de una fábrica que produciría vehículos nacionales. Actualmente, se dice que el equipo de desarrollo está trabajando en preparar esto.

«He asignado fondos, hemos preparado el terreno para las fábricas. El equipo ya está trabajando», dijo el Jefe de Estado.

El Presidente reveló que Indonesia había logrado producir vehículos tipo jeep utilizados por funcionarios y oficiales del TNI. Este vehículo es un motivo de orgullo porque está diseñado y fabricado en el país.

El jeep al que se refiere Prabowo es el vehículo táctico ligero Maung producido por PT Pindad.

«Así que ahora nuestros funcionarios, nuestros oficiales están orgullosos de que no usemos jeeps fabricados en otros países. Usamos jeeps fabricados en Indonesia. El comandante de nuestro equipo, cuando viaja en un vehículo para liderar el equipo, está orgulloso de que está usando un jeep fabricado en Indonesia», dijo el Presidente. (Hormiga)