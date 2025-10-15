El Ministro de Finanzas Purbaya vuelve a emocionarse: se le observa comiendo a los pies de cinco carros de carretera

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa vuelve a ser el centro de atención del público. Esta vez, no por política fiscal ni por una reunión estatal, sino por una simple acción, comer en un puesto callejero al borde de la carretera.

En el video subido por la cuenta de Instagram @folkshitt, se ve a Purbaya vistiendo batik marrón mientras disfruta del almuerzo con varios miembros de su personal en un comedor sencillo con tiendas de campaña.

Se le ve relajado almorzando, en el video también puedo verlo carro dice Ayam Penyet Sambel Ijo.

«Comprar comida con el Sr. Purbaya. Su vibra es realmente diferente, muy divertida», escribió el pie de foto del vídeo.

Esta acción atrajo inmediatamente la atención de los internautas porque se consideraba rara en un funcionario de la clase del ministro. Mucha gente aprecia la actitud sencilla de Purbaya, que se considera populista y no se distancia de la pequeña comunidad.

«Esta es la primera vez que veo al ministro que suele comer al costado de la carretera». escribió un internauta en la columna de comentarios.

También hay internautas que piensan que el estilo de vida sencillo de Purbaya refleja su espíritu trabajador y sincero en el desempeño de sus funciones.

«Es mejor dar puestos a personas con estilo vaquero, porque trabajan con el corazón, no buscan demasiado dinero, por lo que no actúan como elites y poderosos. Básicamente, el término vaquero es un término para el alma de un artista. Concéntrate en los objetivos y la visión, no necesitas mirar tu apariencia o estilo.» escribe otra cuenta.

No pocos consideran las acciones de Purbaya también como una forma real de apoyo a las pequeñas empresas.

“La política es pro MIPYMESQuiere que la economía indonesia crezca, incluidas las mipymes. Inmediatamente se da un ejemplo real con snacks en el comedor de propiedad de las MIPYMES. Respeto, señor Pur». escribe otro comentario.

No sólo esto, el ministro Purbaya también se volvió viral por comer en un puesto de campaña azul en el área de oficinas de la Dirección General de Impuestos (DJP) del sur de Yakarta a principios de octubre. Este momento también recibió elogios similares porque se consideró que mostraba la sencillez de un funcionario estatal de alto rango.

Almuerzo viral del Ministro de Finanzas Purbaya en la cantina