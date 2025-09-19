El Ministro de Finanzas Purbaya se sorprendió por el impuesto especial de cigarrillos 57 por ciento: ¡Muy alto, Faraón Lu!

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa habló con respecto a la altura impuesto sobre el cigarrillo que supuestamente fue la causa de la lenta industria de los cigarrillos domésticos y el aumento de la terminación del empleo o Despido.

Purbaya, que el 8 de septiembre de 2025 fue nombrado Ministro de Finanzas, reemplazó a Sri Mulyi, fue inicialmente sorprendido y considerado algo extraño para determinar la política de impuestos especiales del cigarrillo. Porque, la cantidad de tasas impositivas de impuestos especiales es muy alta alcanzando el 57 por ciento.

«Hay una manera de tomar una política bastante extraña para mí. Pregunté: ‘¿Qué tal el impuesto especial del cigarrillo? ¿Cuál es el promedio? 57 por ciento. ¡Guau, muy alto. Faraón usted!’, Hay tantos», dijo Purbaya durante la información de los medios en el Ministerio de Finanzas, Centro de Yakarta, viernes 19 de septiembre, 2025.

Purbaya tenía curiosidad por qué esta tasa impositiva de impuestos especiales de cigarrillo se elevó. De hecho, si la tarifa se reduce, aún más ingresos para el país.

«Aparentemente, la política no es solo un ingreso detrás de esto. De hecho, existe una política para reducir el consumo de cigarrillos. Por lo tanto, es pequeño. Así que automáticamente la industria es pequeña, la fuerza laboral también es pequeña. Está bien, bueno. Hay quién detrás de esto, está esto, está esto», dijo «, dijo», dijo

También se sorprendió por el hecho de que el gobierno no tenía un programa para mitigar a los trabajadores que estarían desempleados (phk rojo) debido a los altos impuestos especiales de cigarrillos. Según él, las políticas gubernamentales en la industria de los cigarrillos deben tener en cuenta el impacto en el trabajo, incluida una ola de despidos.

«Si el diseño es minimizar la industria, ¿verdad? ¿Cuántos desempleo han sucedido?

«Mientras no podamos tener un programa que pueda absorber el trabajo desempleado, la industria no debe ser asesinada, esto solo causa personas difíciles», continuó

Purbaya explicó que el objetivo de elevar el impuesto de cigarrillo no es solo aumentar los ingresos estatales, sino también para reducir el consumo. Sin embargo, la política aún debe estar acompañada de soluciones para los trabajadores afectados.

«Pero de hecho, debe estar limitado por los cigarrillos, al menos las personas entienden que deben comprender cómo es el riesgo de cigarrillos. Pero no está permitido con una política matar a la industria de los cigarrillos.

En el futuro, Purbaya planea observar directamente la condición de la industria de los cigarrillos en Java Oriental, incluida la discusión del mercado ilegal que según él dañan la industria oficial. «Iré a Java Oriental, hablaré con la industria. Si protejo sus mercados, la línea en línea, la falsa (ilegal) que prohibiré allí», dijo.