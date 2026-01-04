El Ministro de Finanzas Purbaya se sincera sobre el aumento salarial de los funcionarios públicos para 2026

Jacarta – La certeza de aumentos salariales para los funcionarios públicos en 2026 no puede confirmarse en un futuro próximo. Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa reveló que el gobierno todavía necesita al menos un trimestre para leer la dirección de la economía nacional antes de tomar decisiones que tengan un gran impacto en el gasto estatal.

Purbaya explicó que las decisiones relativas a los salarios de los funcionarios no pueden separarse de la situación de los ingresos estatales y de la alineación general de las políticas económicas. Según él, el gobierno quiere garantizar que las proyecciones económicas sean verdaderamente estables y sincronizadas antes de determinar políticas estratégicas.

«Es como dije antes, si todo estuvo sincronizado desde el principio, ahora puedo ver hacia dónde van nuestros ingresos. Pero todavía estoy esperando otro trimestre para ver cuál es la dirección real de nuestra economía, con la mayor parte más sincronizada que antes», dijo Purbaya, citado por tvOnenews.com.

Añadió que las políticas que tienen el potencial de aumentar el gasto público incluyen: aumento de salarios de funcionariossólo entrará en la etapa de discusión después de que se haya completado la evaluación económica.

«Después de eso, tal vez en el segundo trimestre podamos discutir los problemas que tienen un impacto en el aumento del gasto público», explicó.

Anteriormente, la Ministra de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática MenPAN RB Rini Widyantini también había abierto la oportunidad de ajustes salariales para los funcionarios estatales en 2026. Sin embargo, enfatizó que esta decisión dependía enteramente de las conversaciones con el Ministerio de Finanzas como titular del control del presupuesto estatal.

Rini dijo que las regulaciones sobre los salarios de ASN se incluyeron en el Reglamento Presidencial Número 79 de 2025 sobre Actualizaciones del Plan de Trabajo del Gobierno de 2025, que fue firmado por el Presidente Prabowo Subianto el 30 de junio de 2025.

«Vemos que ya existe el Decreto Presidencial 79. Si hay un aumento, primero tengo que hablar con el Ministro de Finanzas. El que tiene el presupuesto es el Ministro de Finanzas. Así que hay que discutirlo primero», dijo Rini en el Ministerio de Alimentación, en el centro de Yakarta, el pasado martes 28 de octubre.

Sin embargo, Rini valora que la posibilidad de un aumento de los salarios de la ASN sigue abierta, aunque no se puede confirmar en un futuro próximo.

«Si hay oportunidades, definitivamente las habrá. Sólo que hay que discutirlas», dijo.