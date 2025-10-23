El Ministro de Finanzas Purbaya se reúne con el presidente y director de Pertamina y aborda la construcción de una refinería de petróleo

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa se reunió con el Director Principal del PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri en la Oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el jueves, discutiendo la dirección de la política de desarrollo fábrica de aceite así como fortalecer el sector upstream nacional de petróleo y gas.

«Él (Simon) discutió mis críticas en la Cámara de Representantes. En realidad estaba feliz, ahora es el momento de construir una refinería en el futuro. Estaría más feliz si construyera otra refinería», dijo Purbaya en Yakarta el jueves.

Purbaya dijo que la reunión se desarrolló en una atmósfera positiva y productiva. Porque se considera que Simon tiene una visión abierta a las críticas del gobierno.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Así que él (Simon) acepta las críticas y sus puntos de vista son los mismos que los míos. Estamos haciendo avanzar el mundo del petróleo en Indonesia», explicó.

Durante la reunión, el Ministro de Finanzas también se refirió a las debilidades en el desempeño del sector upstream de Pertamina, que hasta ahora no se ha considerado óptimo.

Según él, aumentar la capacidad de exploración es importante para que la producción nacional de petróleo no siga disminuyendo.

«Por lo tanto, es imposible que la elevación de la refinería vuelva a aumentar si no se descubren nuevos yacimientos petrolíferos. Porque después de que los yacimientos petrolíferos sigan produciéndose, seguirán cayendo. Así que si se mantiene el actual, seguirá cayendo, no puede aumentar. Por lo tanto, debe haber exploración aguas arriba nuevamente», dijo, explicando.

Por lo tanto, el Tesorero del Estado alentó a Pertamina a fortalecer el sector upstream, especialmente en el desarrollo de petróleo y gas como parte de la estrategia a mediano plazo de la compañía.

Anteriormente, en la reunión de trabajo de la Comisión XI de la Cámara de Representantes de la República Popular Democrática del martes 30 de septiembre, Purbaya reiteró la importancia de que Pertamina construya una nueva refinería de petróleo para reducir la dependencia del fueloil importado (BBM).

Se considera que esta medida ayudará a reducir la carga sobre el presupuesto de subsidios energéticos, que continúa aumentando cada año.

«Así que más tarde, cuando Damas y Caballeros (DPR) se reúnan con Danantara, pídanle a Pertamina que construya una nueva refinería», dijo Purbaya en la reunión.

Recordó que el compromiso de construir siete nuevas refinerías prometido por Pertamina en 2018 aún no se ha cumplido plenamente.

De hecho, dijo Purbaya, la necesidad de refinerías nacionales es muy urgente para fortalecer la seguridad energética nacional.