El Ministro de Finanzas Purbaya se asegura de que el impuesto especial del cigarrillo 2026 no aumente, la industria solicita certeza durante los próximos 3 años

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa afirmar que la tarifa Especial de tabaco (Cht) o impuesto sobre el cigarrillo En 2026 ciertamente no aumentaría. Esta decisión se tomó después de celebrar una reunión con representantes de la Asociación de la Industria del Tabaco.

Leer también: Purbaya asegura que las tasas de impuestos al impuesto de cigarrillos no aumenten en 2026, DPR: proteger a millones de trabajadores y agricultores



«Entonces, en 2026, no montamos la tarifa», dijo Purbaya el viernes 26 de septiembre de 2025.

Este paso también es la respuesta a la insistencia de los jugadores industriales que previamente solicitaron un aplazamiento de los impuestos especiales.

Leer también: Industria de cigarrillos 6 millones de trabajadores, se confirma que el especial de impuestos 2026 no se eleva



El presidente de la Asociación Indonesia de Emprendedor de Cigarrillos Blancos (Gaprindo) Benny, dijo que el sector del tabaco había experimentado serias dificultades en los últimos cinco años.

Leer también: 84 de los 200 grandes atrasos fiscales cazados por el Ministro de Finanzas de Purbaya han cumplido la obligación, el valor es RP. 5.1 billones



«Esperamos que no haya un aumento en los impuestos especiales y HJE (precio de venta minorista) en los próximos años», dijo Benny en una declaración escrita, recibida en Yakarta el domingo 28 de septiembre de 2025.

Según él, política moratoria Durante tres años ayudará enormemente a restaurar la industria. «La moratoria sobre los aumentos de impuestos especiales y HJE durante los próximos tres años será muy significativa para recuperar el sector de productos de tabaco que ha sido sujeto a un aumento en el impuesto especial de más del 65% en los últimos cinco años», dijo Benny.

También consideró que la recuperación de la industria del tabaco tendrá un amplio impacto positivo. A partir del aumento de los ingresos estatales, el empleo, hasta aumentar el bienestar de los agricultores del tabaco que se han visto afectados por el aumento del impuesto especial.

Respuesta Mujer Java del este

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Java East Java transmitió una opinión similar. Consideró que la política de moratoria era un paso estratégico para mantener un equilibrio entre los intereses del estado y la industria.

«Idealmente, esta certeza también incluye la ausencia de un aumento en la CHT. La industria del producto del tabaco es el mayor contribuyente a los impuestos especiales del país, pero esta industria también está experimentando presión, a saber. cigarrillos ilegalesasí como una disminución en la absorción de trabajo «, explicó.

El hermano menor agregó que si la tarifa especial fuera detenida, el cambio potencial en el consumo a los cigarrillos ilegales podría reducirse. Esto es importante para que la base de los ingresos estatales se mantenga estable. «Por lo tanto, retener el aumento de CHT puede ser una estrategia de ganar-ganar, los ingresos estatales se mantienen porque no hay aumento en los cigarrillos ilegales y la industria tiene un espacio para respirar», dijo.