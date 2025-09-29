El Ministro de Finanzas Purbaya se asegura de que el impuesto especial de cigarrillo de 2026 no aumente, un agricultor de tabaco da la bienvenida a un alivio

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Asegurar las tarifas Especial de tabaco (CHT) no se elevará en 2026. Esta certeza es una buena noticia para los agricultores y los trabajadores del tabaco que han instado durante mucho tiempo a la moratoria en los aumentos especiales durante tres años.

Leer también: El Ministro de Finanzas Purbaya se asegura de que el impuesto especial del cigarrillo 2026 no aumente, la industria solicita certeza durante los próximos 3 años



«Entonces, en 2026, no aumentamos la tasa de cargo», dijo Purbaya el viernes 26 de septiembre de 2025.

Purbaya afirmó que el enfoque actual del gobierno no está en los aumentos de tarifas, sino en la erradicación de cigarrillos ilegales que dañan al país. Consideró que el control de los productos sin impuestos especiales válidos debe priorizarse antes de discutir el aumento de la tarifa en los años siguientes.

Leer también: Purbaya asegura que las tasas de impuestos al impuesto de cigarrillos no aumenten en 2026, DPR: proteger a millones de trabajadores y agricultores



«Esto es tratando de limpiar el mercado de bienes ilegales. De los productos que no pagan impuestos», dijo.

Leer también: Industria de cigarrillos 6 millones de trabajadores, se confirma que el especial de impuestos 2026 no se eleva



Aspiraciones de agricultores y trabajadores del tabaco

La declaración del Ministro de Finanzas Purbaya está en línea con las aspiraciones que han sido expresadas por agricultores y trabajadores del tabaco. El Presidente de la Asociación de Productores de Tabacos y Tabacos de Nusantara (APPTN), Samukrah, hizo hincapié en que la industria de productos de tabaco (IHT) enfrentaba una gran presión debido a políticas impuestos impuestos inconsistentes en los últimos años.

«Este año se ha desplomado debido a la política de impuestos especiales equivocados en los últimos años. También surgió la amenaza de despidos. Esperamos que el impuesto especial no aumente, la presión de la fábrica de cigarrillos puede reducirse y pueden volver a absorber a los agricultores», dijo Samukrah en una declaración escrita, recibida en Jakarta el lunes 29 de septiembre de 2025.

Samukrah agregó, la moratoria sobre los aumentos especiales durante tres años es muy importante para mantener la sostenibilidad de los ecosistemas de tabaco. Según él, esta política tendrá un impacto directo en los agricultores, porque la fábrica de cigarrillos puede absorber los cultivos más óptimos.

«Los ingresos de los agricultores aumentarán y el poder adquisitivo de la industria para los agricultores se puede maximizar. Este ecosistema debe mantenerse», dijo.

Los trabajadores de los cigarrillos empujan la moratoria

Mientras tanto, el Presidente del Foro de Sindicatos de Cigarrillos de Alimentos y Bebidas en toda Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto, también evaluó la moratoria en el aumento de los impuestos especiales como un paso urgente para reducir el impacto socioeconómico.

«La moratoria CHT será un amortiguador en medio de una condición socioeconómica pesada, como debilitar el poder adquisitivo, el número de despidos aumenta y millones de personas indonesias desempleadas», explicó Sudarto.

Espera que el gobierno realmente escuche las voces de los trabajadores cuyas vidas dependen de la industria del tabaco.

«Esperamos que el Ministro de Purbaya realmente escuche la voz de la gente y haga de este sector no solo el objeto de los gravámenes estatales, sino una parte importante de la economía nacional», concluyó.