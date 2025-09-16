El Ministro de Finanzas, Purbaya, reveló las consecuencias de los bancos que no son cuidadosos, Fondos del Gobierno de Canal Rp 200 T

Yakarta, Viva – El gobierno colocó fondos de RP200 billones en cinco banco Himbara para fortalecer la liquidez bancaria nacional. Con la esperanza de distribución crédito Se puede impulsar a los sectores productivos para que la economía nacional se impulse.

Ministro de finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Recordó, Himbara Banks tiene cuidado al canalizar RP. 200 billones. Para que más tarde no cause préstamos problemáticos o préstamos sin rendimiento (NPL).

Con esta política, Purbaya afirmó que la gestión bancaria debía tener cuidado al administrar la distribución de crédito. Porque, si el préstamo se otorga sin precaución hasta que el NPL lidera, el banco debe ser responsable.

«La banca es lo suficientemente inteligente. Si dan préstamos, no tienen cuidado de convertirse en NPLS, entonces deben ser despedidos», dijo Purbaya en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, martes 17 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

También desestimó la noción de que la demanda de crédito es baja en este momento. Según él, la experiencia en 2021 mostró un crecimiento crediticio se puede lograr a pesar de que en ese momento la economía no se había recuperado completamente. En ese momento, la inyección de liquidez al sistema bancario logró alentar el crecimiento del crédito.

«Nosotros inyectar Dinero al sistema en mayo de 2021. Bastante significativo, M0 (oferta monetaria) creció dos dígitos. En casi al mismo tiempo, el crédito también crece. La teoría es así, esto está relacionado con ‘Costo de oportunidad de dinero’. Si ‘Costo de oportunidad de dinero’ Bajando, las flores caen, hay dinero y el dinero está allí, por ejemplo, personas correctas que tienen dinero para que ya no les gusten comprar «, dijo.

«¿Por qué? El interés es más pequeño que antes, solo termina mi dinero. Mientras que las empresas que quieren expandirse, ya no tienen miedo de pedir dinero prestado. ¿Por qué? El interés es más que antes, esta es la oportunidad de expandirse», agregó.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

Además, estima que el impacto de los fondos de Rp200 billones en el crecimiento del crédito se puede ver en un mes, mientras que en la economía en general en dos o tres meses.

«Por lo general, para esta economía dos meses, se observan tres meses. Pero si el crecimiento con crédito se debe ver durante un mes», dijo.

Se sabe que los fondos del gobierno se colocan en el banco Rakyat Indonesia (BRI), el Banco Negara Indonesia (BNI), el Banco Mandiri, el Banco Tabungan Negara (BTN) y el Banco Islámico Indonesio (BSI).

Esta disposición está contenida en el decreto del Ministro de Finanzas (KMK) número 276 de 2025 firmado Ministro de finanzas Purbaya Yudhi Sadewa y entró en vigor desde el viernes (12/9).

Se requiere que cada banco de receptores denuncie el uso de fondos al Ministro de Finanzas a través del Director General de Tesoro Astera Primanto Bhakti mensualmente.

El límite de la colocación de fondos en cada banco se determina de manera diferente, a saber, BRI, BNI y Bank Mandiri cada Rp55 billones, BTN RP. 25 billones y bsi rp10 billones.