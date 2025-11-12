El Ministro de Finanzas Purbaya revela consejos para que la Generación Z se enriquezca rápidamente

Jacarta – A medida que envejece, aumenta el deseo de tener una vida financiera estable. De hecho, recientemente muchos Gen Z han pedido su opinión al Ministro de Finanzas (Menkeu). Purbaya Yudhi Sadewa relacionado financieramente.

Algunos de ellos ni siquiera dudan en pedir consejos sobre cómo hacerse ricos rápidamente Ministro de Finanzas Purbaya. Incluso cuando fue estrella invitada en un programa de televisión privado. El presentador preguntó cuál de los tres tipos de productos financieros, a saber, fondos mutuos, oro o criptomonedas, ayudaría a la Generación Z a enriquecerse rápidamente.

«Cuál entre los fondos mutuos, el oro, las criptomonedas y el comercio directo hará que la Generación Z se enriquezca más rápido», preguntó el presentador, citado en la cuenta TikTok @asiatrofiaMiércoles 12 de noviembre de 2025.

El Ministro de Finanzas Purbaya aconsejó a la generación Z que la riqueza no se puede lograr instantáneamente, sino que requiere un proceso y etapas. Destacó el fenómeno de que muchas personas asumen que la inversión en criptomonedas puede hacer que alguien se enriquezca rápidamente. Sin embargo, Purbaya destacó que esto sólo es posible si alguien tiene un conocimiento profundo del producto.

«Para la Generación Z, si quieres hacerte rico, tienes que hacerlo gradualmente, no puedes hacerte rico de inmediato. Todavía hay etapas por las que tienes que pasar. Hay un dicho sobre jugar con criptomonedas para hacerte rico rápidamente, pero eso ya está avanzado», dijo.

El Ministro de Finanzas explicó que el primer paso que puede dar la Generación Z es el comercio. El dinero de las operaciones se puede guardar y luego transferir a fondos mutuos.

«Así que si eres nuevo, tal vez empieces a operar primero, ahorra un poco. Más tarde, el dinero irá a fondos mutuos. Si sabes cómo se mueve el mercado de fondos mutuos, tal vez parte del dinero se destinará a oro. Más tarde, si conoces los movimientos de los fondos mutuos, el oro y otros», explicó.

El Ministro de Hacienda también destacó la importancia de que la generación Z profundice sus conocimientos en el ámbito económico. Con una comprensión sólida, se puede minimizar el riesgo de que ocurran cosas indeseables.

«Y agregue conocimientos avanzados. Un poco de nuevos amigos pueden entrar en las criptomonedas. Las criptomonedas parecen rentables pero muy riesgosas. Pero si tienes suficiente conocimiento, el riesgo se puede reducir al máximo. Así que puedes hacerte rico allí si tienes suficiente conocimiento», dijo.