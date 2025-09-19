El Ministro de Finanzas, Purbaya, retirará el presupuesto MBG si no se absorbe de manera óptima

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas Rhode Island Purbaya Yudhi Sadewa Abra la posibilidad de reubicarse presupuesto Programa Comer nutritivo gratis (Mbg), cuando la realización de la absorción aún es baja hasta finales de octubre de 2025.

«El tratamiento de MBG es el mismo, si de hecho podemos ver e intentamos ayudar a incluir el envío de gestión y todo tipo», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas de Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Según él, el gobierno no permitirá el presupuesto MBG que no sea absorbido por los desempleados hasta fin de año. El presupuesto se utilizará para otros sectores para reducir los déficits y la deuda.

«Si a fines de octubre podemos contar y anticipamos que la absorción solo será tantos, sí, también tomamos el dinero. Nos propagamos a otros lugares, o para reducir los déficits o reducir la deuda», agregó.

Purbaya explicó que aunque MBG era un programa prioritario del presidente Prabowo, las condiciones en el terreno aún determinaban cuánto se podía absorber el presupuesto. Por esta razón, el Ministerio de Finanzas ayudará a acelerar la absorción al fortalecer la gestión y la supervisión.

«De hecho, queremos ayudar a MBG para que se absorba más rápido. Pero, si no hay sanciones, entonces se relajan más tarde. Esto es un palo y una zanahoria», dijo Purbaya

Si la absorción mejora, Purbaya agregó, el gobierno incluso abrió espacio para aumentar la asignación del presupuesto MBG. Pero estos pasos aún priorizan el principio de eficiencia y responsabilidad.

«Si (la absorción) puede ser más rápido, más el dinero. Pero si nuestros cálculos no son posibles, por lo que queremos ver y reparar, ayudamos si podemos», dijo «, dijo.

Se sabe que el gobierno ha presupuestado RP71 billones para la implementación del programa MBG en 2025. Este programa está dirigido a llegar a 82.9 millones de destinatarios al final del año.

El número incluye 15.5 millones de niños en edad escolar, 2.4 millones de mujeres embarazadas/lactancia materna/niños pequeños, y otros receptores que serán atendidos por alrededor de 32 mil unidades de implementación del Programa de Nutrición (SPPG).

