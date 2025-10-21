El Ministro de Finanzas Purbaya retira 71 billones de IDR del presupuesto de MBG

Jacarta – Una publicación en Instagram estuvo en el punto de mira porque narró al Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa retiró el presupuesto del programa Comidas nutritivas gratis (MBG) por valor de 71 billones de IDR.

Lea también: El momento en que los estudiantes de Tapteng dejan un mensaje a Cak Imin para Prabowo sobre MBG



Se dijo que la retirada del presupuesto jumbo se debía a la gran cantidad de casos de estudiantes envenenados en varias regiones de Indonesia.

La publicación también decía que los fondos de MBG retirados se transferirían al programa de asistencia gratuita para arroz.

Lea también: Los productores de tabaco se sienten aliviados de que el impuesto especial sobre los cigarrillos no haya aumentado, pero preguntaron al Ministro de Finanzas, Purbaya



«MBG terminará pronto, Purbaya retira 71 billones de MBG del presupuesto para arroz», esa es la narrativa de la carga.

Lea también: KDM desafió a abrir datos sobre fondos del gobierno regional en los bancos, Purbaya: compruébelo usted mismo



Basado en la búsqueda VIVAEl miércoles 22 de octubre de 2025, no hay información de que Purbaya haya retirado el presupuesto de MBG de 71 billones de IDR para desviarlo a ayudas para el arroz.

Mientras tanto, Purbaya dijo que el presupuesto de MBG que no fue absorbido hasta octubre de 2025 se desviará a otros programas.

«Aún lo evaluaré, lo evaluaré hasta finales de octubre. Si me entero a finales de octubre, hasta diciembre no se utilizarán varios billones, así que aceptaré el dinero», dijo Purbaya, citado por Antara.

En respuesta a esto, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana, confía en que el presupuesto del programa MBG se absorba al máximo de acuerdo con el objetivo.

«No me preocupa porque nuestra absorción, si Dios quiere, se completará, especialmente porque este año definitivamente se absorberán 71 billones de rupias», dijo Dadan.