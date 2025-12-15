El Ministro de Finanzas Purbaya quiere cancelar la deuda de los gobiernos regionales afectados por desastres

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa dijo que su partido estaba preparando una política para eliminar obligaciones deuda gobierno local (Gobierno Local) quiénes están afectados inundaciones y deslizamientos de tierra.

En particular, dijo, aquellos relacionados con los costos de desarrollo. infraestructura.

«En el Ministerio de Finanzas, ¿qué cancelamos? ¿Cuáles son los préstamos del gobierno regional a SMI, por ejemplo para la construcción de puentes, carreteras, etc. Veremos si la infraestructura desaparece, la liberaremos», dijo Purbaya a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Purbaya dijo que la eliminación de las obligaciones crediticias no se llevó a cabo por completo. Dijo que se harían ajustes en función del nivel de daño a la infraestructura en cada región.

«Pero si todavía existe, se reducirá según las condiciones de la zona. Si el puente sigue así, es hora de liberarlo. Tendremos que construirlo sección por sección. Veremos cómo está la condición», dijo.

Además, Purbaya dijo que el gobierno estaba dispuesto a eliminar la financiación de proyectos de desarrollo de infraestructura dañados por el desastre de las inundaciones.

«Pero estamos dispuestos a eliminar los proyectos que se pierden. Si se pierde, la carretera está destruida, la eliminaremos», dijo Purbaya.

Mientras tanto, con respecto a la cantidad de infraestructura dañada, incluidos puentes, Purbaya dijo que aún estaba en proceso de investigación. Su partido también coordinará este plan con PT SMI.

«Aún no, lo estamos calculando de nuevo. Los datos todavía están llegando, ¿no? Más adelante discutiremos con SMI cómo será», subrayó.