El Ministro de Finanzas Purbaya promete aumentar las transferencias regionales siempre que el gobierno regional lo demuestre

Jacarta – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa expresar las condiciones para área que quieren que el Gobierno Central aumente su inyección presupuestaria de transferencias.

Lo principal, enfatizó Purbaya, es que el Gobierno Regional debe poder demostrar que está mejorando la calidad. compras y gestión presupuestaria para que los fondos de Transferencia a las Regiones (TKD) realmente tengan un impacto óptimo en el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

«Por lo tanto, todo esto depende del jefe regional en el futuro», dijo Purbaya después de dar la bienvenida a la Asociación de Gobiernos Provinciales de Indonesia (APPSI) en una reunión para discutir el fortalecimiento de la sinergia fiscal a través de los mecanismos de Transferencia a las Regiones (TKD) y Fondos de Participación en los Beneficios (DBH) en Yakarta, citado el miércoles 8 de octubre de 2025.

Evaluó que la eficacia de la gestión financiera regional depende realmente del compromiso de los jefes regionales para mejorar el desempeño burocrático. Así como, construir una imagen positiva ante los ojos del gobierno central como socio para el desarrollo.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI de la RPD

Según él, la asignación del presupuesto central a las regiones en realidad no ha disminuido, con un total de 1.300 billones de rupias que siguen canalizándose a través de diversos mecanismos de gasto ministerial para apoyar las necesidades regionales.

Sin embargo, Purbaya admitió que todavía hay incertidumbre en el proceso de distribución del presupuesto. Por lo tanto, esto plantea interrogantes por parte de los gobiernos regionales sobre el flujo y uso de los fondos que deberían destinarse a sus respectivas regiones.

Por esta razón, el Ministerio de Hacienda monitoreará la absorción presupuestaria hasta fin de año, para garantizar que el máximo de fondos se absorba sin desviaciones y proporcione resultados reales para la comunidad.

«Voy a monitorear hasta fin de año cómo es la absorción del presupuesto, luego si hay muchos problemas, entonces no agregaré más. Pero si es bueno y la construcción es buena a tiempo y no hay resultados, entonces debería considerarse», dijo.

Purbaya dijo que hasta el momento la percepción sobre la gestión del presupuesto regional sigue siendo mala. Por lo tanto, se necesitan mejoras para que la reforma de la descentralización fiscal realmente proporcione beneficios reales para el desarrollo.

El Ministro de Finanzas también respondió a la opinión de que la política de TKD tiene el potencial de conducir a la centralización, enfatizando que todas las decisiones son de naturaleza evaluativa y dependen del desempeño y la rendición de cuentas regionales.

Según él, no es necesario discutir demasiado la cuestión de la descentralización o la centralización. Porque lo más importante es cómo los gobiernos locales pueden convencer a los líderes con un desempeño eficiente y transparente.