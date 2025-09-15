El Ministro de Finanzas, Purbaya, llamó al Director Gerente de Bank Bisama después de ser arrastrado por RP. 200 billones

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa dijo que actualmente el director del presidente (Director) Banco Himbara Mareado Después de verter Rp200 billones.

«Así que RP200 billones el viernes ha entrado en el banco bancario, el dinero ha estado colgando allí. Ahora sospecho que el director de Bank Dizzy quiere canalizar dónde», dijo Purbaya a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Yakarta, lunes de 1525 de septiembre de 1525.

Purbaya incluso dijo que Banks había admitido que no podían cuando escuchaban que planeaba verter Rp200 billones.

«Cuando quería saludar RP200 billones, el banco dijo: ‘Solo puedo absorber Rp. 7 billones’.

Aun así, Purbaya cree que, con el Rp200 billones de chispa, los bancos ya no competirán para aumentar los intereses para retirar fondos.

«Tienen más dinero, ya no serán una guerra de flores. Las flores tenderán a bajar, tendrá un impacto con la economía misma. Puede bajar el interés de los préstamos, las tasas de interés de depósito pueden disminuir, lo que es claramente un costo de dinero», dijo.

«Entonces, aquellos que tienen dinero ya no dudan en gastar, aquellos que quieren pedir prestado del banco no dudan en pedir prestado», continuó.

Anteriormente informó, el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), RI Purbaya Yudhi Sadewa, comenzó a desembolsar Rp200 billones a los bancos el viernes 12 de septiembre de 2025 por la tarde. Los fondos que se establecieron en Bank Indonesia (BI) tenían como objetivo acelerar el crecimiento económico de la República de Indonesia.

Purbaya explicó que los fondos se distribuirían a la Asociación Bancaria de propiedad estatal (Himbara), a saber, Bank Mandiri, BNI y BRI RP. 55 billones, mientras que BTN era RP. 25 billones. Luego, específicamente a PT Bank Syariah Indonesia TBK (BSI) por valor de Rp 10 billones.

«(Hay un menor) debido al tamaño del banco y por qué está participando BSI? Porque él es el único banco que tiene acceso a ACEH para que los fondos también puedan ser utilizados en Aceh», dijo Purbaya a los periodistas del Ministerio de Asuntos Económicos Coordinadores, Central Jakarta, citados el sábado 13 de septiembre de 2025.

El ex jefe de LPS dijo que la distribución de fondos era en forma de depósito en llamada o depósitos que podrían retirarse en cualquier momento después de dar un aviso previo.

Por otro lado, él cree que los fondos que se han distribuido a los bancos no podrán establecerse. Porque, continuó, hay un costo (costo) de la colocación de estos fondos para que se alienta al banco a encontrar mayores rendimientos.

«Tal vez el banco se agota está confundido dónde canalizar dónde? Lentamente se convertirá en un crédito para que la economía pueda moverse», dijo.

Purbaya advirtió a todos los bancos para no usar los fondos al azar. La banca según él puede usar los fondos para aumentar la distribución de crédito.