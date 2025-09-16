El Ministro de Finanzas Purbaya insertó presuntos juegos y falsificación de impuestos especiales de cigarrillos

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa dijo que el gobierno todavía está estudiando temas relacionados. impuesto sobre el cigarrilloincluyendo la acusación juego o Falsificación dentro de él.

Purbaya dijo que el proceso de profundización aún estaba en curso, por lo que no hubo conclusión relacionada con la acusación.

«Más tarde volveré a ver, no he analizado qué tipo de impuesto especial de cigarrillos. Purbaya dijo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

Todavía está investigando el potencial de los ingresos estatales a partir de la erradicación del especial de especial de cigarrillos ilegal.

«Si, por ejemplo, limpio, puedo deshacerme del impuesto especial falso cuáles son los ingresos. A partir de ahí me mudaré», dijo.

Purbaya dijo que las conclusiones relacionadas con el supuesto análisis de los juegos y la falsificación del impuesto al impuesto especial de cigarrillos serán la dirección de la política futura.

«Dependiendo de los resultados del estudio y el análisis que obtuve del campo», concluyó Purbaya.

Se sabe que la Comisión de la Cámara de Representantes XI celebró una reunión con el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) el 10 de septiembre de 2025.

La reunión se discutió una serie de cosas, una de las cuales estaba relacionada con la intensificación de los ingresos estatales de los impuestos especiales del tabaco (CHT) en el presupuesto estatal 2026.

Además, el miembro de la Comisión XI de DPR, Harris Turino, también destacó el aumento del impuesto especial de cigarrillos para las noticias de PT Gudang Garam, quien despedió a sus empleados.