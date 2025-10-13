El Ministro de Finanzas Purbaya financia la propuesta del Family Office Luhut utilizando el presupuesto estatal

Jacarta – Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa dijo que no tenía intención de utilizar el presupuesto de ingresos y gastos del estado (Presupuesto público) para el desarrollo oficina familiar en Bali.

Esto es en respuesta al plan de desarrollo de family office propuesto por el Presidente del Consejo Económico Nacional (ÉL) Luhut Binsar Pandjaitan.

«He oído hablar de este tema durante mucho tiempo, pero no importa. Si DEN puede construirlo por sí mismo, entonces simplemente constrúyalo. No desviaré el presupuesto allí», dijo Purbaya cuando fue confirmado por periodistas después de una reunión con inversores en la oficina de la Dirección General de Impuestos (DJP) del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan

Purbaya dijo que había oído hablar del plan para construir una oficina familiar propuesto por el presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Hasta ahora, ha declarado que permitirá que DEN ejerza su autoridad en la construcción del family office.

Purbaya no intervino en el plan, ni siquiera proporcionó aportaciones. «Realmente no entiendo el concepto, aunque el presidente de DEN habla a menudo de ello. Sin embargo, nunca he visto el concepto, así que no puedo responder», dijo.

Mientras tanto, con respecto al presupuesto estatal, Purbaya dijo que se concentrará en distribuir el presupuesto de manera adecuada, tanto a tiempo como según el objetivo.

También intentará garantizar que no haya filtraciones presupuestarias. «Si quieres (crear una family office), rezaré por ti», dijo Purbaya.

Anteriormente, DEN planeó desarrollar un centro financiero y un Family Office en la Zona Económica Especial (KEK) en Bali para atraer inversión extranjera al país.

Esta área será una puerta de entrada para que los fondos de inversión extranjeros ingresen e inviertan en diversos sectores reales de Indonesia.

Luhut también dijo que los inversores también tienen la oportunidad de convertirse en coinversores de la Agencia Indonesia de Gestión de Inversiones (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) y la Autoridad de Inversiones de Indonesia (INA).

Luhut dijo que una estrategia similar había tenido éxito en Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong y Singapur.

DEN considera que Bali es una ubicación potencial para la Zona Económica Especial Financiera Central y el Family Office, considerando que el área es conocida como un paraíso laboral para los inversores globales y será uno de los candidatos para la región del Centro Financiero de Indonesia (IFC).