El ministro de Finanzas, Purbaya, dijo que el bienestar de la gente aumentó dentro de los 10 meses del gobierno de Prabowo

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijo que el bienestar de la comunidad ha aumentado en los primeros 10 meses del gobierno presidencial Prabowo Subanto.

«Al dar gracias, Alhamdulillah, en los 10 meses del gobierno del Sr. Prabowo, el desempeño económico y la implementación de nuestra política fiscal fueron bien», dijo Purbaya en una reunión de trabajo (Raker) de la Cámara de Representantes XI en el centro de Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

«Aunque, todavía hay muchas tareas (PR) que deben completarse», continuó

Según él, en los últimos 10 meses, en medio de la incertidumbre global, economía Indonesia todavía se puede mantener estable. El bienestar de las personas ha aumentado y varios programas superiores han mostrado beneficios concretos para la comunidad y la economía.

Destacó un indicador de mejora del bienestar observado en la disminución del desempleo abierto (TPT) y la tasa de pobreza.

Según él, durante 2025 se habían creado 3.59 millones de empleos, por lo que el agregado tuvo un impacto en la disminución de TPT a 4.76 por ciento. El año pasado, TPT se registró al nivel del 4.82 por ciento.

El porcentaje se refiere a los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) que muestra TPT en febrero de 2025 y 2024.

Al mismo tiempo, la tasa de pobreza cayó a 8.47 por ciento de 9.03 por ciento antes, o a 23.9 millones de personas pobres de 25.2 millones de personas antes.

Por otro lado, los indicadores económicos también muestran un movimiento estable.

El crecimiento económico en el trimestre II-2025 se registró en 5.12 por ciento, la inflación se controló a un nivel bajo y el índice de deuda fue uno de los más bajos entre los países del G20 con el nivel del 39.8 por ciento.

La balanza comercial registra un excedente, mientras que el déficit de APBN está bajo control dentro de un límite seguro de 2.78 por ciento del producto interno bruto (PIB) para Outlook 2025.

Las acciones nacionales de arroz se mantienen de manera segura con varios más de 4 millones de toneladas.

Purbaya también destacó los programas de prioridad de Prabowo que se cree que proporcionaron beneficios concretos para la comunidad, como la alimentación nutricional gratuita (MBG), las escuelas de las personas, los controles de salud gratuitos, etc.

Se sabe que Purbaya hoy realizó una primera reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI con su nuevo puesto como Tesorero del Estado. Fue nombrado presidente Prabowo Subianto como Ministro de Finanzas el lunes 8 de septiembre de 2025, reemplazando a Sri Mulyani.