El Ministro de Finanzas Purbaya dice que no hay planes para ajustar el IVA en 2026

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa dijo que su partido no tenía planes de realizar ajustes en el Impuesto sobre el Valor Añadido (PPN) en 2026.

Dijo que los ajustes del IVA, ya sea hacia arriba o hacia abajo, deben ajustarse en consecuencia. crecimiento económico nacional.

«Todavía no. Veremos cómo nuestra economía puede crecer más rápido o no. Si es más rápido, lo pensaremos», dijo Purbaya a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Purbaya dijo que los ajustes del IVA sólo se harían si el crecimiento económico creciera un 6 por ciento. Por tanto, el gobierno tiene espacio para gestionar políticas relacionadas con los impuestos, incluido el IVA.

«Si está por encima del 6%, debería haber margen para revisar la política del IVA. Podría subir o bajar, así que no hay que adivinar», dijo.

«Si no, se reducirá y luego se aumentará. Pero si la economía crece más rápido, se abrirá el espacio», continuó Purbaya.

Anteriormente se informó que el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que en el discurso sobre la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), su partido estudiaría más a fondo el impuesto que actualmente se aplica al 11 por ciento.

Así lo afirmó el Ministro de Finanzas en la edición de octubre de 2025 de la conferencia de prensa de APBN KiTA celebrada en la oficina del Ministerio de Finanzas en el centro de Yakarta.

Según él, el gobierno sólo podrá decidir sobre la reducción del IVA después de prestar atención a las condiciones económicas y a los ingresos estatales a finales de 2025.

«Primero veremos cómo es la economía y cuánto dinero (ingresos estatales) recibiré a finales de año», dijo Purbaya, el martes 14 de octubre de 2025.

Sobre la base de estas condiciones, Purbaya enfatizó que el gobierno verá si existe la posibilidad de reducir el IVA.

Se espera que la medida para reducir el IVA también tenga un impacto positivo en el aumento del poder adquisitivo de las personas.

«No lo tengo muy claro ahora. Veremos más adelante si podemos reducir el IVA para poder aumentar el poder adquisitivo de la gente en el futuro. Pero primero lo estudiaremos cuidadosamente», dijo.