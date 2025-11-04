El Ministro de Finanzas Purbaya dice que la gente comprará casas si esto sucede

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa expresar una solicitud Casa recuperará la salud a medida que se recuperen los ingresos (ingreso) público.

Purbaya ha canalizado 200 billones de IDR en fondos gubernamentales del Banco de Indonesia al sistema financiero para fomentar la actividad. economía.

«Así que no podemos obligar a la gente a comprar casas cuando sus ingresos no están claros. Pero con un movimiento como este, deberíamos ingreso «La sociedad se recuperará gradualmente», afirmó el lunes en Yakarta.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Según él, la política de distribución de fondos gubernamentales por valor de 200 billones de rupias a los bancos himbara ha dado resultados positivos.

Varios bancos himbara como Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) y Bank Syariah Indonesia (BSI) tienen una absorción promedio decente de estos fondos, excepto el Bank Tabungan Negara (BTN), que es sólo del 19 por ciento.

Purbaya dijo que las condiciones experimentadas por BTN ilustran que la demanda de vivienda es en realidad débil.

«Tal vez la economía necesita ponerse en marcha primero, luego crecerá lentamente. Así que, en 2026, creo que los ingresos relacionados con la vivienda volverán a ser saludables», dijo.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que ahora es una buena oportunidad para que la gente pueda ser dueña de una casa.

Según él, cuando la economía empiece a volver a la positividad es probable que mucha gente tenga más dinero que antes.

«La economía está empezando a recuperarse, creo que habrá más gente que tendrá más dinero que antes. Debería haber demanda (demanda) la vivienda también crecerá», afirmó Purbaya.

Purbaya es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia en el cuarto trimestre de 2025 pueda alcanzar el 5,67 por ciento, en línea con el fortalecimiento del consumo público y el impacto del estímulo gubernamental que comenzará a tener efecto a finales de año.

Evaluó que la proyección del Banco Mundial que estima el crecimiento económico de Indonesia en un 4,8 por ciento este año no refleja plenamente la actual tendencia de recuperación.

Según sus palabras, la dirección de la economía nacional se ha vuelto más positiva, especialmente después de que la política de colocación de fondos estatales en los bancos miembros de la Asociación de Bancos Estatales (Himbara) comenzó a tener un impacto en el consumo y la liquidez.

Destacó un indicador de mejora económica, que se puede ver en el aumento del consumo de los hogares. La proporción del gasto público en consumo alcanzará el 75,1 por ciento en septiembre de 2025, frente al 74,8 por ciento en comparación con el mes anterior.