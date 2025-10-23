El Ministro de Finanzas Purbaya destacó el uso de una chaqueta del 8 por ciento, ¿qué símbolo?

VIVA – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa ha vuelto al centro de la atención del público después de aparecer hace un tiempo luciendo una chaqueta con el logo «8%». Resultó que la chaqueta azul oscuro no era una prenda cualquiera, sino un símbolo del objetivo de crecimiento económico nacional del 8 por ciento anunciado por el gobierno para el próximo período.

Curiosamente, se sabe que la chaqueta fue un regalo directo del Palacio, como forma de apoyo al espíritu de optimismo económico de Indonesia. La aparición de Purbaya con la chaqueta del 8 por ciento se vio cuando respondió a las preguntas de los periodistas sobre la cuestión de los fondos del gobierno regional de Java Occidental depositados en depósitos bancarios. Como se puede ver en la transmisión de tvOneNews en YouTube el miércoles 22 de octubre de 2025, e inmediatamente se convirtió en una conversación pública.

Además de aparecer en los medios, también se subió a la cuenta de Instagram @purbayayudhi_official una foto del Ministro de Finanzas Purbaya con la chaqueta. Sin embargo, se sabe que esta cuenta no es la cuenta oficial del Ministro de Hacienda.

Más allá de su atención en su chaqueta, Purbaya también dio una explicación firme sobre el tema de los fondos del gobierno regional que se decía que estaban en depósitos bancarios, especialmente en la región de Java Occidental. Enfatizó que los datos que presentó no eran datos específicos de Java Occidental, sino datos agregados del Banco de Indonesia que cubren a todos los gobiernos regionales.

«Esto es de informes bancarios. Parece que mis datos son los mismos que los datos del Sr. Tito, Ministro del Interior) cuando fui a ver al Sr. Tito ayer. Por la mañana, el Sr. Tito explicó cuántos números en los datos bancarios son similares», explicó Purbaya en la entrevista citada el jueves 23 de octubre de 2025.

El Ministro de Finanzas Purbaya también respondió al desafío del Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, quien pidió datos específicos sobre los fondos regionales. Enfatizó que no forma parte del gobierno regional de Java Occidental, por lo que la responsabilidad de verificar los datos recae en las partes pertinentes.

No soy empleado del gobierno regional de Java Occidental. Si quieres que lo compruebe, compruébalo tú mismo. ¿No es? «Se trata de datos del sistema de seguimiento de BI que los bancos comunican cada día, sí, cada pocas semanas, ese es el tipo de datos», subrayó.