El Ministro de Finanzas, Purbaya, descargó acusaciones de juegos de impuestos especiales de cigarrillos, mencionados sobre impuestos especiales falsos

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa reveló la supuesta práctica de los juegos a la falsificación impuesto sobre el cigarrillo. Según él, el gobierno actual todavía está revisando más profundo antes de sacar conclusiones.

«Más tarde, veré de nuevo, no he analizado profundamente, ¿cuál es el impuesto especial del cigarrillo? Dijo que hay quienes están jugando, ¿dónde están jugando?»

Explicó que uno de los enfoques principales del estudio fue el potencial de los ingresos estatales si la fuga debido a la circulación de impuestos especiales falsos se erradicó con éxito. «Por ejemplo, si puedo terminarlo, puedo perder el impuesto especial, cuáles son los ingresos. A partir de ahí lo paso», dijo el ex jefe del LPS.

Purbaya enfatizó que la dirección de una política adicional aún depende de los resultados del análisis en el campo. «Dependiendo de los resultados del estudio y el análisis que obtenemos del campo», dijo.

Destacar RPD sobre la industria de los cigarrillos

La edición anterior de Tabacco Product Strise (CHT) también estaba en la atención de la reunión de trabajo del Ministerio de Finanzas junto con la Comisión de la Cámara de Representantes XI el 10 de septiembre de 2025.

El miembro de la Comisión XI, Harris Turino, aludió a las dificultades que enfrentan grandes fábricas de cigarrillos como Gudang Garam y su impacto en miles de trabajadores. Recordó el aumento en las tarifas de impuestos especiales que son demasiado agresivos en riesgo de suprimir la industria, especialmente el segmento de cigarrillos mecánicos Kreetek (SKM).

Harris alentó al gobierno a fortalecer la supervisión de la circulación cigarrillos ilegales Como alternativa al aumento de los ingresos estatales sin tener que aumentar continuamente las tarifas de impuestos especiales.