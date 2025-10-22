El Ministro de Finanzas Purbaya descarga fondos por valor de 234 billones de IDR, DKI Yakarta se convierte en la región con mayores ahorros

Jacarta – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa revelar su existencia los fondos se liquidan propiedad de los gobiernos regionales en la banca cuyo valor alcanza los 234 billones de IDR hasta finales de septiembre de 2025.

Él cree que la lenta realización del gasto es la razón principal por la que el dinero de la gente no ha sido absorbido de manera óptima para el desarrollo.

«La lenta absorción del presupuesto no se debe a que no haya dinero, sino a que la ejecución en las regiones se retrasa», dijo Purbaya citado por tvOne.

Del total de fondos liquidados, DKI Yakarta registrada como la región con el mayor ahorro, alcanzando los 14,6 billones de IDR.

Purbaya enfatizó que el gobierno central ha distribuido fondos a las regiones rápidamente, por lo que espera que el gobierno regional acelere inmediatamente la realización del gasto para que la comunidad pueda sentir los beneficios.

Además de eso, Ministro de Finanzas También destacó las diferencias en los datos entre el Ministerio del Interior (Kemendagri) y el Banco de Indonesia (BI) con respecto a estos fondos depositados. Los datos de BI muestran que la cantidad de fondos regionales en los bancos alcanzó más de 233 billones de IDR, mientras que los datos del Ministerio del Interior son sólo 215 billones de IDR.

«Me pregunto, ¿a dónde se fueron los 18 billones de rupias? Si faltan datos del gobierno regional, tal vez el gobierno regional no tuvo cuidado al calcularlos o anotarlos», dijo Purbaya. También pidió al Ministro del Interior, Tito Karnavian, que investigara la discrepancia.

Según él, si los fondos se utilizan para estimular la economía regional, el gobierno central no tendrá ningún problema.

«Mientras se utilice para estimular la economía regional, eso es bueno. Porque la clave está ahí, no volver a transferir el dinero al centro», subrayó.

En respuesta a esto, el Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Confirmó que había fondos por valor de 14,6 billones de IDR pertenecientes al Gobierno Provincial de DKI que todavía estaban en los bancos. Aseguró que el dinero no quedará inactivo y se utilizará para financiar diversos programas de desarrollo en la capital.

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung Foto : tvOnenews/Abdul Gani Siregar

«Al igual que en la última discusión, el plan era de 10 billones de rupias, definitivamente usaremos ese dinero para desarrollar bien Yakarta», dijo Pramono.

Explicó que estos fondos se utilizarían para las necesidades de gasto regional en noviembre y diciembre. El patrón de pago APBD de DKI Yakarta, dijo Pramono, tiende a aumentar hacia finales de año.