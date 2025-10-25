El Ministro de Finanzas Purbaya decide no aumentar el impuesto especial a los cigarrillos, así lo dicen los empresarios

Jacarta – Decreto del Ministro de Hacienda Antiguo La intención de Yudhi Sadewa de no aumentar los tipos del impuesto especial al tabaco (CHT) y los precios de venta minorista (HJE) en 2026 ha recibido respuestas positivas de varias partes.

El presidente de la Asociación Indonesia de Socios de Producción de Cigarrillos (MPSI), Sriyadi Purnomo, calificó la decisión de Purbaya como un paso estratégico a favor de la sostenibilidad del sector tabacalero.

«Esta decisión es muy significativa para la industria, teniendo en cuenta que los aumentos arancelarios que hasta ahora han sido demasiado elevados han tenido impactos negativos, que van desde una reducción de la producción, una reducción de la capacidad de empleo hasta un debilitamiento de la competitividad», explicó Sriyadi en una declaración escrita, citada el sábado 25 de octubre de 2025.

Según Sriyadi, la política de no aumentar los aranceles es un impulso importante para que la industria se recupere de años de presión.

También propuso que el gobierno imponga una moratoria o posponga el aumento de las tarifas del CHT durante los próximos tres años.

Mientras tanto, el veterano economista de UPN en Yakarta, Achmad Nur Hidayat, recordó que esta decisión también debe ir seguida de un estricto seguimiento de posibles fugas de ingresos estatales. Considera que el éxito de la política fiscal no está determinado únicamente por el nivel de los aranceles, sino también por la eficacia de la aplicación de la ley sobre la circulación. cigarrillos ilegales.

Achmad cree que la certeza regulatoria es un factor clave para mantener la competitividad y la sostenibilidad de la industria tabacalera. Al no aumentar las tasas de impuestos especiales en 2026, la industria tiene la oportunidad de reorganizar las estrategias comerciales, fortalecer las relaciones con los productores de tabaco y mantener el bienestar de los trabajadores.

«No aumentar en 2026 le da a la industria espacio para organizar la eficiencia, mantener relaciones con los agricultores y proteger a la fuerza laboral. Esta certeza en realidad allana el camino para la innovación de productos y una transición más sostenible a mediano plazo», concluyó.