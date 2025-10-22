El Ministro De Finanzas Purbaya Aumentará Las Tarifas De Salud De BPJS Si Esto Sucede

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa afirmó que aumentaría los aranceles cuota de socio Administrador del Seguro Social (BPJS) Salud si el crecimiento económico nacional alcanza un nivel del 6 por ciento.

«La economía apenas está comenzando a recuperarse, todavía no se ha escapado. Hasta que la economía se recupere, en el sentido de crecer más del 6 por ciento, y puedan conseguir un trabajo más fácil, entonces pensaremos en aumentar la carga sobre la sociedad», dijo Purbaya, después de una conferencia de prensa, en la Oficina del Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos, Yakarta, el miércoles.

Los participantes de BPJS Health muestran la tarjeta KIS

Cuando la economía crece por encima del 6 por ciento, dijo Purbaya nuevamente, indica que la capacidad económica de la comunidad es lo suficientemente fuerte como para compartir la carga de las contribuciones de BPJS Health junto con el gobierno.

Por ahora, Purbaya enfatizó que no tiene intención de aumentar las contribuciones de BPJS Health.

El discurso sobre el ajuste de las tasas de contribución de los participantes de BPJS Health está contenido en el Libro II de la Nota Financiera junto con el RAPBN para el año fiscal 2026.

El gobierno está revisando los riesgos de los programas de seguridad social, incluido el Seguro Social de Salud de BPJS Health. Algunos de los desafíos de este programa incluyen el cumplimiento de los pagos de contribuciones ante un aumento en la carga de siniestros.

Por lo tanto, el gobierno cree que el esquema de financiamiento debe prepararse de manera integral que mantenga un equilibrio de obligaciones. entre comunidad/participantes, gobierno central y gobiernos regionales.

En el RAPBN de 2026, BPJS Health recibió la mayor asignación presupuestaria para programas de salud, a saber, 59 billones de rupias de un presupuesto total de 128 billones de rupias.

El Ministro de Finanzas Purbaya preparó un presupuesto de 20 billones de IDR para liquidar los atrasos en las contribuciones de BPJS Health. Sin embargo, pidió a BPJS Health que mejore la gobernanza para evitar fugas presupuestarias.

El Tesorero del Estado confirmó que no impondría sanciones si BPJS Health no pudiera cumplir su mandato. Sin embargo, espera que puedan completar su tarea, considerando que los servicios de BPJS Health brindan grandes beneficios a la comunidad. (Hormiga)