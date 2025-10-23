El Ministro de Finanzas Purbaya asegura que las tarifas de salud del BPJS no han aumentado; aquí hay detalles de las contribuciones por clase en octubre de 2025

Jacarta – La recuperación económica nacional pospandemia sigue siendo el principal objetivo del gobierno. Con varios desafíos globales, como la incertidumbre geopolítica y la fluctuación de los precios de las materias primas, la estabilidad económica de Indonesia aún se encuentra en la etapa de fortalecimiento.

El gobierno también tiene en cuenta esta condición al tomar decisiones relativas a políticas públicas que pueden representar una carga para la comunidad, incluidas las contribuciones a la Agencia Administradora de la Seguridad Social (BPJS) Salud.

En medio del discurso sobre ajustes arancelarios BPJS Salud que había aparecido en el documento RAPBN de 2026, Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa enfatizó que el gobierno no aumentará las contribuciones de BPJS.

Según él, este paso sólo se puede considerar si las condiciones económicas realmente se han recuperado y las personas tienen capacidades financieras más fuertes.

«La economía recién está comenzando a recuperarse, todavía no se ha escapado. Hasta que la economía se recupere, en el sentido de crecer más del 6 por ciento, y puedan conseguir un trabajo más fácil, entonces pensaremos en aumentar la carga sobre la sociedad», dijo Purbaya en Yakarta citado por Antara, el jueves 23 de octubre de 2025.

Según él, cuando el crecimiento económico nacional supera el 6 por ciento, se puede utilizar como indicador de que la capacidad económica de la comunidad es lo suficientemente fuerte como para soportar las contribuciones proporcionalmente.

Por ahora, el Ministro de Hacienda enfatizó que no tiene intención de aumentar las contribuciones de BPJS Health. Dijo que esta política no se implementaría hasta que la situación económica realmente mostrara signos de recuperación sólida.

Entonces, ¿cuáles son las tarifas o contribuciones actuales de BPJS Health?

Tarifa Sanitaria BPJS Octubre 2025

Los participantes de BPJS Health muestran la tarjeta KIS

Hasta octubre de 2025, las tasas de cotización de BPJS Health no han cambiado. El importe sigue siendo el mismo que en las disposiciones anteriores, a saber:

Clase I: 150.000 IDR por persona al mes

Clase II: IDR 100.000 por persona por mes

Clase III: 42.000 IDR por persona al mes

Con la decisión del Ministro de Finanzas Purbaya de no aumentar las tarifas, el público aún puede disfrutar de los servicios de salud de BPJS con el mismo monto de contribución que en años anteriores.

Como se sabe, el discurso sobre el ajuste de las tarifas para los participantes de BPJS Health se incluyó en el Libro II de la Nota Financiera junto con el RAPBN para el año fiscal 2026. Actualmente, el gobierno está llevando a cabo un estudio integral de los riesgos de los programas de seguridad social, incluida la Seguridad Social para la Salud de BPJS Health.