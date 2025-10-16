El Ministro de Finanzas Purbaya aprueba la compra del avión de combate Chengdu J-10, valorado en 9 mil millones de dólares

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa admitió que no conocía los detalles del presupuesto para la compra del avión de combate Chengdu J-10 fabricado Porcelana por el Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa).

Según Purbaya, aceptó la solicitud presupuestaria de 9 mil millones de dólares estadounidenses del Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin. Sin embargo, el Ministro de Finanzas no pudo confirmar que el Ministerio de Defensa haya utilizado el presupuesto para comprar aviones de combate J-10.

«En cuanto al próximo año, hemos acordado. Esto (la compra de aviones de combate J-10) no sabemos cuál usar», dijo Purbaya, en Yakarta, el miércoles.

Lea también: Trump permitirá que Israel ataque Gaza nuevamente si Hamás no cumple el acuerdo de alto el fuego





VIVA Military: el avión de combate furtivo Chengdu J-10 Mighty Dragion del ejército chino

Purbaya declaró que volvería a verificar la compra del avión de combate Chengdu J-10, incluidos los planes para importar el avión de fabricación china.

«No sé si esto es nuevo o no. Lo que se mencionó debería haberse incluido en el presupuesto. Pero tengo que doble verificación De nuevo, ¿quiere volver a importar el año que viene o cuándo? «Pero hemos cumplido lo que él (el Ministro de Defensa) pidió hasta ahora», afirmó también.

Anteriormente, el Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, dijo que el avión de combate Chengdu J-10 fabricado en China pronto volaría en Yakarta.

Sin embargo, Sjafrie no reveló más detalles sobre el tiempo de vuelo del avión de combate.

Por otra parte, el jefe de la Oficina de Información de Defensa de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, general de brigada del TNI Frega Wenas Inkiriwang, dijo que la Fuerza Aérea de Indonesia todavía está estudiando el avión de combate Chengdu J-10 de fabricación china que el Ministerio de Defensa quiere comprar.

«Mientras tanto, el J-10 está siendo estudiado por la Fuerza Aérea de Indonesia, queremos las mejores plataformas de equipos de defensa», dijo, cuando se reunió en el Ministerio de Defensa, Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

El proceso de revisión se llevó a cabo para garantizar que la compra del avión de combate J-10 fuera adecuada para fortalecer la defensa aérea de Indonesia.

También confirmó que el Ministerio de Defensa no había discutido el monto del presupuesto que el gobierno gastaría para comprar aviones de combate del país de la Cortina de Bambú.

Lea también: El avión de combate Chengdu J-10 pronto despegará en Yakarta, ésta es la diferencia con el Rafale propuesto por Indonesia, ¿cuál es más sofisticado?





Jet Tempur Chengdu J-10 China

La información sobre la compra de aviones de combate de China por parte del gobierno indonesio, el Chengdu J-10, circuló inicialmente en varias cuentas de redes sociales.

Se afirmó que el 2 de septiembre de 2025, el presidente Prabowo Subianto planea comprar 42 aviones de combate.

Un medio francés explicó que el contrato de compra del J-10 se había retrasado por problemas de financiación y se dijo que ahora el contrato continuaría mediante un plan de pagos desde China. (Hormiga)

Lea también: Comprado por Indonesia, el avión de combate Chengdu J-10 resulta ser utilizado en estos países

