El Ministro de Finanzas, Purbaya, admitió que fue perseguido por un objetivo de 100 días, Prabowo pidió una economía para alcanzar el 8 por ciento.

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewaadmitió que el presidente le dio inmediatamente un objetivo alto. Prabowo Subianto Después de ser oficialmente inaugurado.

En los primeros 100 días, se le pide que acelere la velocidad de crecimiento economía hasta el 8 por ciento. Admitió que la dirección era bastante sorprendente.

«También me lo dije. Dije gradualmente, señor, para que lográramos el 8 por ciento. Dijo no mucho, lo antes posible. Sí, lo intentamos», dijo Purbaya en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Palacio Presidencial

Según Purbaya, el objetivo del 8 por ciento es difícil de lograr en el futuro cercano. Sin embargo, es optimista de que el logro se puede realizar en los próximos dos o tres años. Para la etapa inicial, el gobierno intentará restaurar el crecimiento económico hasta un 6 por ciento antes de bajar más.

«Estoy emocionado. Muy pesado. Pero pensó que el presidente era bastante agresivo», dijo.

Aunque afirmó estar deprimido, Purbaya enfatizó que estaba listo para llevar a cabo el mandato. Hizo hincapié en su larga experiencia como economista y funcionarios públicos sería una capital importante.

«Entonces, si le preguntas mi experiencia, ¿sé lo suficiente? Realmente lo sé. Entonces no debes preocuparte», dijo.

Purbaya una vez ocupó varios puestos estratégicos, que van desde el comité económico nacional del presidente Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), la oficina del personal presidencial, para acompañar al 7º presidente Joko Widodo se enfrentó a la crisis Pandemi Covid-19.

También mencionó el factor de demanda interna que alcanzó el 90 por ciento como la fuerza principal para impulsar la economía nacional.

«Mientras se maneje bien, estoy seguro de que se puede lograr el crecimiento porque las condiciones globales tampoco son tan malas en este momento», concluyó.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar