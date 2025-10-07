El Ministro de Finanzas, Purbaya, acordó planificar el plan de Pramono para emitir bonos regionales

Yakarta, Viva – Ministro Finanzas (Ministro de Finanzas), RI Purbaya Yudhi Sadewa, dio luz verde al Gobierno Provincial (Pemprov) de DKI Yakarta para formar el Fondo de Colaboración de Yakarta o Publicar vínculo área Como fuente alternativa financiación desarrollo.

Purbaya entregó la aprobación después de discutir con el gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung, en el Ayuntamiento de Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

Dijo que el paso era una estrategia creativa para el gobierno provincial de DKI Yakarta para fortalecer la financiación en medio de la transferencia limitada del gobierno central.

DKI JAKARTA Gobernador, Pramono Anung Wibowo

«La ambición del gobernador es bastante alta. Quiere crear un fondo de Yakarta que no pueda usarse en Yakarta, pero también se usa en otros lugares. Creo que apoyaremos la estrategia», dijo Purbaya.

Para obtener información, el Fondo de Colaboración de Yakarta funcionará como una institución nacional de gestión de inversiones, similar a la Autoridad de Inversión de Indonesia (INA).

Se espera que esta institución pueda recaudar y administrar fondos de varias fuentes para apoyar proyectos estratégicos en Yakarta y otras regiones.

Mientras tanto, el gobernador Pramono Anung había revelado que el plan para formar el Fondo de Yakarta fue potencialmente cancelado debido a las limitaciones regulatorias.

Como alternativa, el gobierno provincial de DKI Jakarta también prepara la opción de emisión de bonos regionales o la fianza municipal como fuente de financiamiento.

«Pedimos permiso del Ministerio de Finanzas para aprobar a Yakarta para hacer financiamiento creativo», dijo Pramono.



Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa en el Ayuntamiento de Dki Yakarta

«Entre estos hacen lo que se llama Fondo de Colaboración de Yakarta o bonos regionales, etc., que aún no existen», agregó.

Este plan es uno de los esfuerzos del gobierno provincial de DKI Yakarta para expandir el espacio fiscal y fortalecer la independencia del financiamiento regional después de la transferencia de fondos del gobierno central experimentó la poda.

