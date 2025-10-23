El Ministro de Finanzas de Disentil, Purbaya, BI, explica la diferencia de 18,97 billones de IDR en los fondos del gobierno regional con los datos del Ministerio del Interior

Jacarta – Banco Indonesia (BI) finalmente habló sobre la discrepancia de big data entre su informe y los datos del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) relacionados con fondos de ahorro de gobiernos regionales (gobierno local) en banca.

La diferencia de 18,97 billones de IDR fue mencionada anteriormente directamente por el Ministro de Finanzas. Purbaya Yudhi Sadewa en una reunión oficial en Yakarta. Según datos del BI al 30 de septiembre de 2025, los depósitos totales de los gobiernos regionales en los bancos alcanzaron los 233,97 billones de IDR.

Sin embargo, esta cifra es diferente de los registros del Ministerio del Interior al 17 de octubre de 2025, que sólo registraron alrededor de 215 billones de IDR de 546 gobiernos regionales de toda Indonesia.

El jefe del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso, explicó que los datos que tiene su agencia provienen de informes mensuales de todos los bancos de Indonesia. Cada banco, dijo, presenta un informe basado en la posición a fin de mes, que luego es verificado por BI.

«Los bancos envían datos en función de la posición de fin de mes del banco declarante. A continuación, el Banco de Indonesia verifica y verifica la integridad de los datos presentados», dijo Ramdan citado por tvOne.

Enfatizó que los datos agregados de ahorro bancario también se publican en el sitio web oficial de BI, en las Estadísticas Económicas y Financieras de Indonesia (SEKI). Este paso, según Ramdan, es parte de los esfuerzos de BI para mantener la transparencia pública.

Purbaya solicita que se investiguen las causas de la diferencia

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Anteriormente, el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, pidió al Ministerio del Interior que investigara inmediatamente la causa de la diferencia de cifras entre las dos instituciones. En la reunión regional de control de la inflación con el Ministro del Interior, Tito Karnavian, en la Oficina del Ministerio del Interior, Yakarta, el lunes (20/10/2025), Purbaya enfatizó la importancia de una aclaración exhaustiva para que no se produzcan errores administrativos a nivel regional.

También pidió una investigación sobre el flujo de fondos y los informes de caja regionales para garantizar que no haya errores de registro. Purbaya sospecha que la diferencia de decenas de billones podría deberse a retrasos en la presentación de informes o errores administrativos de varios gobiernos regionales.

Se pide al Ministerio de Finanzas y al Ministerio del Interior que concilien los datos

Mientras tanto, el Director General de Equilibrio Financiero del Ministerio de Finanzas, Askolani, afirmó que su partido llevaría a cabo más investigaciones sobre las diferencias en los datos. Por el momento, el Ministerio de Finanzas sigue utilizando los datos del Banco de Indonesia como principal referencia.