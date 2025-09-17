El Ministro de Estado Secretario revela las diferencias de PCO y la Agencia de Comunicación del Gobierno.

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi revelar la diferencia entre Agencia de comunicación gubernamental con la Oficina de Comunicación de Comunicación Presidencial (PCO).

Se sabe que el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Destimó oficialmente a Hasan Nasbi como jefe de PCO e inauguró a Angga Raka Prabowo como jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025.

«El primero es no formar un nuevo organismo, pero transforma que los cambios del jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial a la Agencia de Comunicación del Gobierno», dijo Prasetyo a periodistas del Palacio del Estado, Central Yakarta.

Prasetyo dijo que después de realizar una evaluación, el gobierno sintió la necesidad de hacer mejoras que la agencia no solo representaba a la oficina presidencial, sino que también más amplia, incluía al gobierno.

«El alcance también puede ser el gobierno aquí, incluida la forma en que sincronizaremos la comunicación del gobierno central, los gobiernos provinciales y locales de todos los programas que el gobierno llevará a cabo y será llevado a cabo», dijo.

Prasetyo dijo que PCO no significa estar disuelto, pero la agencia de comunicación gubernamental llevará a cabo el deber y la función de PCO.

En la misma ocasión, Angga Raka dijo que la Agencia de Comunicación del Gobierno fue una transformación de PCO.

Dijo que en el futuro se le encargaría fortalecer la coordinación, la ejecución y la comunicación en el gobierno entre K/L.

«Tal vez haya una función de Spokesman, también existe nuestra función de sincronizar, coordinar para que K/L sobre las políticas gubernamentales se transmitirá en su totalidad, bien, por lo que no hay superposición», explicó Angga.

Dijo que en el futuro fortalecerían la comunicación para que todos los programas gubernamentales pudieran transmitirse bien al público. Dijo que después de esto coordinaría con PCO con respecto a la transición de la tarea en el futuro.