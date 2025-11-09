El Ministro de Estado revela las razones por las que Suharto obtuvo el título de héroe nacional

Jacarta – El ministro secretario de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, reveló los motivos de la concesión del título. héroe nacional al segundo presidente de la República de Indonesia Suharto.

Explicó que esto era parte del respeto a los líderes anteriores de la nación. Destacó que Suharto prestó extraordinarios servicios a la nación y al Estado durante su liderazgo.

«Eso es parte de cómo respetamos a nuestros predecesores. Especialmente a nuestros líderes, que por supuesto tienen extraordinarios servicios a la nación y al Estado», dijo Prasetyo a los periodistas en Jalan Kertanegara IV, el domingo 9 de noviembre de 2025.



Las predicciones y mensajes de Suharto sobre Indonesia se hacen realidad Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

Dijo que antes de recibir oficialmente el título de héroe nacional, el presidente Prabowo Subianto también había recibido aportes de varios partidos, incluidos los líderes del MPR y la Cámara de Representantes.

«Asignó a algunos para comunicarse con el para cifra«Recibir aportes de varios partidos, por lo que se espera que lo que decida el Presidente, el Gobierno, haya pasado por varios aportes», dijo.

Previamente, el ministro de Cultura y presidente del Consejo de Títulos, Certificados de Servicio y Honores, Fadli Zon, explicó que Suharto había cumplido los requisitos para recibir el título de héroe nacional.

Esto respondió a la polémica sobre darle a Suharto el título de héroe nacional, que cosechó muchos pros y contras entre el público.

Dijo que la categoría de cumplimiento de estos requisitos no solo la realiza el Consejo de Grados, Méritos y Honores (GTK). Sin embargo, historiadores, académicos y figuras religiosas también participan en el proceso de selección de nombres propuestos para convertirse en héroes nacionales.

«Quienes dicen que cumplen con los requisitos no son sólo de GTK. De distritos, ciudades, provincias, de TP2GP (Equipo de Investigación y Revisión de Nivel Central) que también incluye historiadores en TP2GP, hay todo tipo de personas, hay historiadores, hay figuras religiosas, hay académicos, hay activistas, sí, luego en el Ministerio de Asuntos Sociales nos los traen. Así que cumplen con los requisitos desde abajo», dijo Fadli Zon en la Complejo del Palacio Presidencial, miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Desde varios niveles ha cumplido con los requisitos. No hay problemas y eso también viene de la comunidad», continuó.