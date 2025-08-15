El Ministro de Estado revela el mensaje de Prabowo sobre la polémica del Regente Pati Sudewo

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (Menesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi reveló el mensaje del presidente Prabowo Subanto sobre la polémica Regente, Sudeo.

Leer también: KPK dijo que no hubo esfuerzo forzado para el Regente Pati porque …



Dijo que Prabowo quería que los líderes tanto en las regiones como en el centro pudieran tener cuidado al establecer política.

«Como también hemos dicho, que ser un líder debe seguir teniendo cuidado», dijo Praseteto durante una sesión anual en el Complejo del Parlamento, el viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: Prabowo usará ropa tradicional durante la conmemoración del aniversario de la República de Indonesia en el palacio





Sragen Regent, Sigit Pamungkas cuando se brinda información relacionada con el impuesto de la ONU Foto : Mahfira putri/tvone/sragen

Además, dijo Praseteto, PRABOWO solicitó que todos los líderes se relacionaran con cualquier gobierno para no hacer políticas que carguen a la gente.

Leer también: Las afirmaciones de desempleo de Prabowo se han reducido al nivel más bajo desde la crisis de 1998



«Quien sea el líder en cualquier nivel debe tener cuidado de pensar en cada política, tratar de no molestar a la gente», dijo.

Para obtener información, el Regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, aunque había demandas de las masas de los manifestantes para que renunciara a la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.



Pati Regent Sudewo se reunió con los manifestantes el 13 de agosto de 2025

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD Pati Regency, al acordar la propuesta del cuestionario y los derechos del comité al Regente Pati.

«Sí, es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo.