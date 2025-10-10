El Ministro de Estado preguntará al Ministro del Interior sobre la muerte de un candidato de IPDN de Maluku

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi admitió que no había recibido ninguna información sobre la muerte del candidato praja clase XXXVI llamada Maulana Izzat Nurhadi del norte de Maluku.

Prasetyo dijo que su partido pediría confirmación sobre el caso al Ministro del Interior (Mendagri), Tito Karnavian.

«No he recibido ningún informe del Ministro del Interior. Intentaremos confirmarlo más tarde», dijo Prasetyo a los periodistas en el Hotel Bidakara, Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Prasetyo explicó que este caso de muerte era una tarea que debía abordarse de inmediato. También se deben corregir las tradiciones que no son buenas durante la educación.

«Pero, hasta ahora, incidentes como este han sucedido varias veces y esa es una vez más una de nuestras tareas juntos, que debería ser en las instituciones educativas, tenemos que mejorar el proceso y sí, ¿cuáles son los hábitos o quizás las tradiciones educativas que no son apropiadas? Tenemos que mejorar eso, no sólo en IPDN«, dijo.

Anteriormente se informó que la información sobre la muerte de un candidato a la clase XXXVI de Praja llamado Maulana Izzat Nurhadi fue ampliamente difundida en las redes sociales el viernes por la noche.



Praja IPDN de Molucas del Norte murió después de asistir a una manifestación nocturna

Se sabe que el Instituto de Gobierno Interno (IPDN) está llevando a cabo actualmente actividades para 1.509 candidatos de Praja, a saber, Educación Mental y Disciplinaria Básica para Candidatos de Pratama Praja (Diksarmendispra), que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2025.

El programa tiene como objetivo moldear el carácter y la disciplina de los posibles candidatos de la IPDN a través del entrenamiento físico, mental, la percepción nacional y la defensa nacional como primer paso para estudiar en la IPDN.

Mientras tanto, el vicecanciller de Administración de IPDN, Arief M Edie, reveló que Maulana murió supuestamente porque quedó inconsciente después de asistir a un pase de lista por la noche.

«Sí, es cierto que murió. Anoche quedó inconsciente durante la asamblea de la noche», dijo Arief en Bandung, el viernes 10 de octubre de 2025.

Arief dijo que actualmente su partido todavía está centrado en devolver el cuerpo de Maulana a la familia en la funeraria de Ternate, Maluku del Norte. «Seguimos monitoreando al fallecido hasta la funeraria para ser entregado a sus padres», dijo.