El Ministro de Estado niega que Prabowo envíe las sorpresas del giro del jefe de la policía nacional

Yakarta, Viva – Cambio de problemas Jefe de la policía nacional El general Listyo Sigit Prabowo regresó al público. Sin embargo, el palacio enfatizó que hasta ahora no había una carta presidencial (sorpresas) enviada relacionada con este asunto.

Leer también: Prabowo escuchó la historia de los residentes salvados por su perro durante una inundación en Bali



Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo Hadi confirmó la noticia de las sorpresas del jefe de la policía nacional a RPD no es cierto.

«Con respecto a la sorpresa del Jefe de la Policía Nacional al DPR de que no es cierto, por lo que no se envía una cirugía al DPR con respecto al reemplazo del jefe de la policía nacional. Como el Liderazgo del DPR también ha declarado que el liderazgo de DPR no hay, o no hay cirugía», dijo Praseteto en un comunicado, el sábado 13 de septiembre, 2025.

Leer también: DPR abre votos sobre el tema del jefe de policía nacional Listyo Sigit cambió, se dice que puede ingresar al gabinete de Prabowo





Jefe general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo (Fuente: Especial)

Anteriormente, el vicepresidente del Parlamento Indonesio Sufmi Dasco Ahmad transmitió lo mismo. Hizo hincapié en que el liderazgo del consejo aún no ha recibido sorpresas del presidente. Prabowo Subianto Con respecto al cambio del jefe de policía nacional.

Leer también: La Comisión III del DPR admitió que no sabía sobre la noticia del cambio de sorpresas del jefe de la policía nacional



«El liderazgo del DPR aún no ha recibido sorpresas con respecto al cambio del jefe de la policía nacional», dijo Dasco.

Aun así, la especulación continúa circulando. El miembro de la Comisión III de la Cámara de Representantes, Nasir Djamil, afirmó escuchar información que el jefe de policía nacional Listyo Sigit sería eliminado a fines de 2025.

«Sí, escuché que dijo que él (Listyo) será reemplazado para fines de este año, dijo», dijo.

Nasir dijo que la posibilidad de cambios ocurrió en noviembre o diciembre de 2025.

«Tal vez es normal en diciembre o noviembre, pero sí, a fines de 2025, la información que obtuvimos», agregó sin más detalles.

También se rumoreaba que los nombres de los candidatos para el reemplazo de Listyo con las iniciales D y S, ambos con el rango de tres estrellas.

Este tema fue cada vez más cálido después de que el presidente Prabowo el jueves 11 de septiembre aprobó el establecimiento del equipo de reforma policial después de discutir con la figura del movimiento de conciencia de la nación. Las cifras consideraban que era hora de hacer una evaluación masiva en el cuerpo de la Policía Nacional.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar