El Ministro de Estado llama a un candidato de Paskibraka que todavía está nervioso

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Praseteto Hadi dijo que todavía había candidatos Paskibraka que se ve nervioso en un ensayo sucio Ceremonia Conmemoración de los segundos de la Proclamación de la Independencia de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: Palacio de la Ley 16 mil invitados para asistir al 80 aniversario de la República de Indonesia



Sin embargo, Prasetyo afirmó comprender la actitud del candidato de Paskibraka. Porque, el ensayo sucio es un primer ejercicio conjunto de 76 candidatos para miembros de Paskibraka con oficiales ceremoniales en el Palacio Merdeka.



Candidatos de Paskibraka y oficiales de ceremonia de Gladi sucios en el Palacio Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Leer también: No se requiere que la comunidad use ropa tradicional al asistir a la ceremonia del 80 aniversario de la República de Indonesia en el palacio



«Bueno, lo hemos visto, de acuerdo con lo que esperamos, solo es posible porque es la primera vez que pone un pie en el palacio, hay, hay algunos que todavía están algo nerviosos. Si nuestra experiencia, esto es solo porque no está acostumbrado», dijo Praseteto Hadi en el complejo del Palacio Presidencial, Jakarta, el martes, 12 de agosto, 2025.

Por otro lado, estaba seguro de que los candidatos y oficiales ceremoniales de Paskibraka se desempeñaron de manera óptima en la ceremonia de conmemoración durante los segundos de la Proclamación de la Independencia de Indonesia el domingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: El presidente Prabowo confirmó el 80 aniversario de Paskibraka de la República de Indonesia mañana



«Dios quiera, por la mirada en sus ojos, nuestros hermanos menores, Dios, podrán funcionar bien», dijo.

Dijo que no olvidó proporcionar información a todos los participantes de ensayo sucio para que pudieran funcionar bien y proporcionar aliento para no estar nerviosos en el futuro.

«También continuamos coordinando para mejoras, especialmente en términos de apariencia, luego pulcritud, movimientos de la ONU, las líneas», concluyó.



Candidatos de Paskibraka y oficiales de ceremonia de Gladi sucios en el Palacio Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Se sabe que el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, confirmará el 80 aniversario de la República de Indonesia Paskibraka en el Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025.

«Antes, antes del ensayo. (El plan) el 13 de agosto (confirmación)», dijo el Ministro de Estado Praseteto Hadi a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Prasetyo Hadi dijo que el ensayo sucio tendrá lugar del 12 de agosto al 14 de agosto de 2025.