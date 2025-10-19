El Ministro de Educación y Tecnología responde al caso del suicidio del estudiante de Udayana Timothy Anugerah, presuntamente debido a acoso

Jacarta – Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Los santos mendictis) Brian Yuliarto expresó sus condolencias y preocupación por el fallecimiento Timothy Anugerah Saputra, alumno Universidad UdayanaBali, quien presuntamente fue víctima de acoso por parte de sus compañeros.

En una declaración al equipo de medios después de una reunión limitada en la residencia privada del presidente Prabowo Subianto, Kertanegara, sur de Yakarta, el domingo, Brian inmediatamente actuó rápidamente y coordinó con el rector de la Universidad Udayana (Unud) para pedir una explicación y confirmar las medidas de manejo que había tomado el campus.

«Por supuesto, estamos muy conmocionados y muy preocupados por el desastre que le ocurrió a Timothy Anugerah Saputra, estudiante de la Universidad de Udayana. Nos hemos puesto en contacto con el rector y le pedimos una explicación», afirmó.



El estudiante de la Unud Timothy Anugerah Saputra es sospechoso de ser víctima de acoso escolar

Brian dijo que el campus debe ser un espacio seguro y libre de toda forma de violencia o acoso.

Recordó que el Ministerio de Educación y Tecnología tiene una base legal clara para prevenir y abordar la violencia en entornos de educación superior a través del Reglamento del Ministro de Educación y Cultura Número 53 de 2024.

«Ya tenemos reglas para prevenir y manejar la violencia en los campus. Pedimos a los campus que realmente garanticen que los espacios académicos sigan siendo propicios y seguros para todos los estudiantes», dijo.

Timothy Anugerah Saputra (22) fue encontrado muerto, presuntamente debido a suicidarse el miércoles 15 de octubre. Se dice que el estudiante del séptimo semestre del Programa de Estudios de Sociología de la Universidad de Udayana está experimentando una grave presión psicológica debido al acoso de sus colegas.

Este incidente provocó una ola de simpatía e ira pública, especialmente después de que circularan capturas de pantalla de conversaciones grupales de WhatsApp que mostraban que la víctima era utilizada a menudo como objeto de burla.

Después del incidente, algunos estudiantes de la Unud insultaron la muerte de Timothy en las redes sociales, lo que luego provocó críticas generalizadas en línea.

Este informe no pretende inspirar el suicidio, pase lo que pase, el suicidio no está justificado. Si experimenta depresión o problemas psicológicos, consulte inmediatamente sus problemas para obtener ayuda de un psicólogo, psiquiatra o clínica de salud mental. (Hormiga)