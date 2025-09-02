El Ministro de Educación y Centro Abdul Mu’ti llama a las canciones de los niños importantes para su futuro pantel

Yakarta, Viva – A niño Raramente se escucha en medio del ajetreo y el bullicio de las canciones de amor que abundan cada vez más en este momento.

Leer también: ¡Reveló! La razón por la que la policía arrestó a Delpedro Lokataru, la razón …



De hecho, las propias canciones de los niños pueden dar forma al personaje, inculcar valores y estimular el poder de pensamiento de la primera infancia. Además, las canciones infantiles también pueden ser absorbidas de acuerdo con la etapa de su desarrollo. El gobierno finalmente lleva el trabajo creativo de las canciones de aprendizaje de la primera infancia (Chirping) 2025.

Un programa realizado por la Dirección Gurú Pausa y educación no formal y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen). El Ministro de Educación Primaria y Secundaria, Abdul Mu’ti, explicó que las canciones infantiles son muy importantes como un puente entre la educación y la imaginación.

Leer también: El gobierno vietnamita aumenta las asignaciones de los maestros en un 100 por ciento, ¿cuándo lo hará Indonesia?



«Las canciones son un medio que no solo le dan a nuestros hijos a la confianza, sino también la capacidad de expresar talento artístico, y no menos importante es ser un más ligero de la imaginación para el futuro de la vida de los niños indonesios», dijo Abdul el martes 2 de septiembre de 2025.

En un comentario separado, el Director General de Maestros y Maestros de Educación docente (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, reveló que las canciones son medios de aprendizaje significativos para los niños.

Leer también: Ersa Mayori y Shahnaz han admitido haber enseñado a los niños en una era digital completa, así es como lo enfrentan



También consideró que el maestro puede insertar valores positivos en la canción, para que el aprendizaje se vuelva divertido e influya en la vida de los niños.

«Chirping es un avance que alienta a los maestros de Paud y la educación no formal a mostrar su creatividad para crear canciones de aprendizaje. Las canciones son medios de aprendizaje efectivos, divertidos y significativos», dijo Nunuk.

De un total de 592 obras que ingresaron, 20 fueron elegidos para ser la mejor nominación, y tres obras fueron nombradas el principal ganador. Una de ellas, Christina Renci Mahardika de Kindergarten Rukun Harapan, Jember Regency, salió como la primera ganadora.

Christina expresó su esperanza de que Chirping se convirtiera en un programa sostenible que pudo inspirar a más maestros a crear canciones educativas.

«Esperemos que el próximo año y los años siguientes se puedan celebrar nuevamente, por lo que los amigos de Paud Bisal están más entusiasmados por la creación de canciones para los medios de aprendizaje de los niños», dijo Christina.