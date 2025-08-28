El Ministro de Educación propuso subsidios honorarios de maestros más RP. 500 mil

Yakarta, Viva – Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Ministro de Educación), Abdul Mu’ti, propuso una adición Prestación gurú honorario De RP300 mil a RP500 mil por mes. Afirmó haber discutido esto con la Comisión de la Cámara de Representantes X con respecto al bienestar del maestro.

«A partir de este año asignamos un presupuesto para maestros honorarios de RP300 mil. El próximo año proponemos aumentar a Rp500 mil por maestro por mes», dijo Abdul Mu’ti en el Complejo Presidencial del Palacio, Yakarta, citado el jueves 28 de agosto de 2025.

Ilustración de los estudiantes docentes. (Doc. Ministerio de Educación y Cultura Ristek)

Si se aprueba la propuesta, Abdul Mu’ti dijo que el aumento en las asignaciones honorarias de los maestros estaría vigente en 2026. Admitió que la propuesta recibió el apoyo total de los miembros del consejo.

Además de las asignaciones honorarias de los maestros, Mu’ti también propuso la expansión del Programa Smart Indonesia (PIP).

Hasta ahora, Pip solo se entrega a los estudiantes de primaria a la secundaria, pero a partir de este año se propone alcanzar el nivel de jardín de infantes (TK) con un valor nominal de Rp450 mil por estudiante por año.

La ilustración del maestro está enseñando a sus alumnos. Unsplash.com/husniati Salma.

«Proponemos que para el jardín de infantes también obtenga PIP. El nominal es Rp. 450 mil por estudiante por año. Porque el número de destinatarios se ajustará a la asignación discutida con la Comisión X», dijo.