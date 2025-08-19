El Ministro de Educación llama a muchos niños indonesios, no pueden leer relojes analógicos

Yakarta, Viva – Ministro de educación primaria y secundaria (Ministro de educación) Abdul Mu’ti destacó el número niño Indonesia que no puede leer atasco cosa análoga Como resultado de una baja capacidad de aritmética.

«Algunos de nuestros hijos no pueden leer relojes analógicos, leer relojes digitales puede deberse a que hay números. Sin embargo, cuando los relojes analógicos tienen agujas largas, hay agujas cortas que no todos pueden leer», dijo el Ministro de Educación y Centro de Mu’ti en el lanzamiento del Movimiento Nacional de Numeración en SDN Meruya Selatan 04 Pagi, West Jakarta el martes.

Consideró relojes analógicos que permitían a los estudiantes aprender matemáticas, como los números y los ángulos para que se convirtiera en un ejemplo concreto relacionado con la aplicación de la numeración de habilidades en la vida cotidiana.

«Mientras que a partir de ahí (horas analógicas) él (estudiante) no solo sabe qué números y tiempo, sino también ángulos. Esos son numeración», agregó.

Por lo tanto, Mu’ti invita a toda la fiesta, especialmente a la escuela y a los ancianos a fortalecer el cultivo de la aritmética en la vida cotidiana para los niños.

Además de poder leer relojes analógicos, también quiere que los niños indonesios cuenten la multiplicación básica sin usar una ayuda de calculadora.

«No dejes que cuando hay preguntas cuatro veces cuatro veces igual, ¿cómo? Bueno, la respuesta 16 debe usar una calculadora calculada», dijo.

Además, también agregó que la capacidad de numeración se puede mejorar a través de los hábitos de diversión, uno de los cuales es a través del lanzamiento del Movimiento Nacional de Numeración (GNN) como movimiento nacional.

«Espero que esto no sea solo un mero ceremonial, sino que debe ser parte de un movimiento conjunto para construir una cultura de numeración, como parte de nosotros para construir una fuerte generación de Indonesia, una gran generación de Indonesia», dijo Mu’ti.

Por lo tanto, espera que la habituación de la numeración no solo se celebre en la escuela, sino también en el hogar.

«Por lo tanto, también es necesario ser madre de padres que también familiaricen a los niños con numeración. El aprendizaje no es limitado en la escuela, pero también podemos llevar a cabo en casa», dijo.

En la misma ocasión, el Director General de Maestros de Educación y Educación docente (Dirjen GTKPG) Ministerio de Educación y Centro de Nunuk Suryani explicó que el lanzamiento del movimiento también estuvo marcado por la inauguración del Parque de Numeración en 140 escuelas de educación primaria, secundaria y educación secundaria, que estaba distribuida en 16 provincias y 13 pueblos.

Además de la inauguración del parque de numeración, su partido también ha compilado una serie de actividades como parte del Movimiento Nacional de Numeración, que van desde la proyección de varios Siniar temáticos, como la numeración del viernes y la numeración de la conversación siniar, las felices matemáticas Bimtek que proporciona información para los maestros, las guías de numeración publicitaria para los padres.

«Este movimiento no solo está basado en la ciudad, sino también en las aldeas que se convierten en un lugar para que este movimiento se celebre a nivel nacional», dijo Nunuk.

Para obtener información, el objetivo de puntaje PISA para Indonesia en el RPJMN 2025-2029 es 409 para leer y 419 para matemáticas. (Hormiga)