El ministro de derechos humanos, Natalio Pigai, otorga el premio Pt Timah Prisma, esta es la razón

Yakarta, Viva – Ministro de Derechos Humanos (Ham), Natalio Pigai dar otorgar Evaluación de riesgos comerciales y derechos humanos (prisma) para Pt timah Tbk.

El premio se otorgó porque se consideró que PT Timah había cumplido con el estándar de los indicadores de evaluación de riesgos comerciales basados ​​en los derechos humanos (HAM).

Este programa PRISMA es una iniciativa del Ministerio de Derecho y los Derechos Humanos para alentar a las empresas en Indonesia a integrar los principios de los derechos humanos en sus actividades comerciales.

Esta evaluación incluye 12 indicadores, que van desde las políticas y el trabajo de los derechos humanos, las condiciones de trabajo, los sindicatos, la privacidad, la discriminación, el medio ambiente, los pueblos agrarios e indígenas, la responsabilidad social (RSE), los mecanismos de quejas y otros.

El Ministerio de Derechos Humanos considera que los derechos comerciales y humanos son la base de un país civilizado. Esto fue confirmado por el gobierno indonesio a través de la regulación presidencial (pepres) No 60 de 2023 sobre estrategias nacionales de negocios y derechos humanos.

El ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai, explicó que la regulación presidencial estaba regulada de que las empresas eran responsables de respetar los derechos humanos. Sin embargo, dijo Pigai, en este momento todavía es voluntario y estará en un nivel para ser obligatorio (obligatorio) a partir de 2027 o 2028.

Por lo tanto, el Ministerio de Derechos Humanos otorgó premios a ocho compañías que han cumplido con los principios de los derechos humanos. Esto se basa en un sistema de evaluación de riesgos comerciales y derechos humanos (PRISMA).

«Prisma es un programa aplicativo independiente para que las empresas analicen el riesgo de violaciones de los derechos humanos de sus actividades comerciales en Indonesia. Agradezco a aquellos que han recibido un premio, pero no van porque el premio es solo un año», dijo Pigai en su declaración, citada el martes 23 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el director de recursos humanos, Andi Seto Gadhista Asapa dijo que este premio fue una prueba del compromiso de la compañía en llevar a cabo prácticas comerciales responsables y sostenibles.

«Este premio Prism es una motivación y compromiso de TIN para garantizar que las actividades comerciales no solo estén orientadas a las ganancias, sino que también respeten y protejan los derechos humanos», dijo.

Este premio fortalece aún más el compromiso de PT Timah TBK como una compañía que no solo se centra en el crecimiento del negocio, sino también en la responsabilidad social y el respeto por los valores humanos que están en línea con los objetivos del desarrollo sostenible (SDG), especialmente en aspectos de la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos básicos humanos.