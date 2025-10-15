El ministro de Defensa y Surya Paloh admiten que ambos recibieron ‘vitaminas’ tras reunirse

Jacarta – Presidente del Partido Nacional Demócrata (NasDem) Surya Paloh confesó haber tomado «vitaminas» tras reunirse con el Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin en la oficina del Ministerio de Defensa (Kemenhan), Yakarta, el miércoles.

Las vitaminas en cuestión, dijo, son diversos aportes que han sido alentadores y se espera que den lugar a una motivación cada vez más fuerte.

«Así que esto se fortalece y alienta mutuamente. Ese es el punto», dijo Paloh en una conferencia de prensa después de finalizar la reunión.

Ketum Nasdem Surya Paloh se reunió con el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin

De este modo, también espera que estas «vitaminas» puedan inspirar confianza en la conciencia de que, por duras que sean las luchas de la nación, todavía podemos afrontarlas bien juntos.

Más aún, continuó, si la lucha era sincera y pretendía anteponer los intereses de la nación a los intereses personales.

En el futuro, Paloh no niega que habrá más reuniones porque la comunicación con el Ministro de Defensa no se completa en una sola visita.

«Pero en mi conversación con el Ministro de Defensa, esta comunicación no siempre pudo ser comprendida, informada y conocida por los miembros de la prensa», dijo.

Además, dijo que las conversaciones entre ambos no abordaron completamente la posición de NasDem, que está fuera del gabinete.

Por lo tanto, enfatizó que la discusión estuvo especialmente relacionada con el optimismo que todavía existe y que debe mantenerse mejor para generar optimismo, no sólo en NasDem, sino para todos los demás componentes y elementos de la sociedad.

En la misma ocasión, el Ministro de Defensa también admitió que había recibido «vitaminas» de Paloh que le servirían como energía para afrontar diversos retos y tareas futuras.

La «vitamina» en cuestión, dijo, estaba en forma de aportaciones informales pero llenas de compromiso con el nacionalismo y el patriotismo, lo que podría ayudarle en sus deberes como formulador de políticas nacionales para la estabilidad.

«Gracias señor Surya Paloh. Esta es la primera visita de un partido político fuera de la Coalición Avanzada de Indonesia», dijo Sjafrie. (Hormiga)