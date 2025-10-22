El Ministro de Defensa y el comandante del TNI responden a los planes de comprar helicópteros Black Hawk de EE. UU.

Jacarta – Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin se abre sobre planes de compra helicóptero Halcón Negro de los Estados Unidos (EE.UU.).

Lea también: El Museo del Louvre reabre tras el robo de la colección de joyas de Napoleón



Dijo que todavía tenía que confirmar la veracidad de la información a los usuarios militares, es decir TNI.

«Aún no conozco la información, primero le preguntaré al Comandante en Jefe sobre la evaluación», dijo Sjafrie Sjamsoeddin cuando se reunió en la oficina del Ministerio de Defensa, en el centro de Yakarta, el miércoles.

Lea también: 11 TPU en el oeste de Yakarta han implementado el sistema de tumbas superpuestas





El comandante del TNI, general Agus Subiyanto, inspecciona la apertura del SPPG del TNI AU en Boyolali

Al mismo tiempo y en el mismo lugar, el comandante general del TNI Agus Subiyanto dijo que no podía comentar mucho sobre la compra del helicóptero.

Lea también: Kebagusan TPU ha acomodado 3 cuerpos debido a que el cementerio está lleno



Su partido presentó la compra al Ministerio de Defensa.

«Somos usuarios, lo importante es que lo aceptemos», dijo Agus en la oficina del Ministerio de Defensa.

Entre También confirmó la compra del helicóptero a la sede de TNI AD como usuario.

Sin embargo, el Cuartel General del Ejército también se mostró reacio a comentar sobre este asunto. «La política recae en el Ministerio de Defensa», dijo el miércoles el jefe del Servicio de Información del Ejército de Indonesia (Kadispenad), general de brigada Wahyu Yudhayana, en Antara.

Para su información, una cuenta de Instagram especializada en información sobre temas de defensa @isds.indonesia subió información de que el TNI AD llegará con el helicóptero GFA tipo Sikrosky S-70 M Black Hawk en 2026.

Según la información cargada por la cuenta, se explicó que el helicóptero estaría estacionado en la Base Aérea Principal del Ejército Ahmad Yani (Lanudmad), Semarang, Java Central. (Hormiga)