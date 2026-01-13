Sarajevo, VIVA – Visita del Ministro de Defensa de la República de Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin Mezquita Suharto en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, al margen de su visita de trabajo oficial el domingo (1/11/2026). La visita enfatizó el compromiso humanitario y la solidaridad de Indonesia hacia el pueblo de Bosnia y Herzegovina después del conflicto de los Balcanes en la década de 1990.

En un comunicado de prensa oficial recibido en Yakarta el martes (13/1/2026), se afirmó que la Mezquita Soeharto tiene un importante valor histórico como símbolo del apoyo moral y humanitario de Indonesia al pueblo bosnio en el período de recuperación de la posguerra.

«La construcción de la mezquita es una iniciativa del Gobierno de la República de Indonesia como una forma de apoyo moral y humanitario al pueblo bosnio en el período de recuperación de la posguerra», dijo el jefe de la Oficina de Información de Defensa de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, general de brigada del TNI Rico Ricardo Sirait, cuando fue confirmado en Yakarta, el martes.

Rico explicó que la construcción de la Mezquita Soeharto fue una iniciativa del gobierno indonesio que reflejaba la preocupación por las condiciones humanitarias en la Bosnia y Herzegovina posconflicto. La mezquita es también una prueba de la implicación de Indonesia, especialmente del segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, en la diplomacia de paz y la solidaridad internacional.

Según él, Indonesia ha demostrado constantemente su compromiso de apoyar la resolución del conflicto de Bosnia y Herzegovina a través de la diplomacia, la asistencia humanitaria y la cooperación multilateral.

A través de la visita del Ministro de Defensa Sjafrie a la Mezquita Soeharto, Rico aseguró que las relaciones bilaterales entre Indonesia y Bosnia y Herzegovina se estrechaban. El compromiso de los dos países no se centra sólo en desarrollar la cooperación en materia de defensa, sino también en hacer una contribución real al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales.

Esta visita también enfatiza el papel activo de Indonesia en la diplomacia humanitaria y la paz global, en línea con la política exterior libre y activa que el gobierno continúa implementando. (Fuente ANTARA)