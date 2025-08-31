El Ministro de Defensa, Sjafrie, reveló la intención de Prabowo sobre la indicación de la traición detrás de la manifestación

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Había mencionado el asunto potencial MakarComo una de las posibilidades que el gobierno debe enfrentar en cualquier condición.

Sin embargo, la declaración de Prabowo entregada al celebrar una conferencia de prensa después de la reunión del gabinete que se celebró el domingo por la tarde, 31 de agosto de 2025, ha provocado una serie de especulaciones relacionadas con la última situación política nacional.

Respondiendo a esto, Ministro de defensa, Sjafrie sjamsoedin enfatizó que la declaración del presidente Prabowo con respecto al potencial de la traición en realidad no necesitaba ser interpretada en exceso.

Ministro de Defensa (Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin

Porque según él, el presidente Prabowo solo recordó la importancia de mantener la vigilancia al tratar varias situaciones, tanto en condición estable como cuando hay una perturbación potencial.

«El presidente dio una imagen amplia, tanto la situación en buenas condiciones como la situación en mal estado», dijo Sjafrie en el Palacio Presidencial, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Por lo tanto, el Ministro de Defensa también le pidió al público que no sacaría conclusiones excesivas sobre la declaración del presidente, dando lugar a interpretaciones que podrían empeorar la atmósfera.

Porque, en lugar de ser una señal de traición, Sjafrie enfatizó que el mensaje del presidente Prabowo era una forma de invitación para que todas las personas permanezcan alertas en medio de la situación y condiciones actuales.

«Los amigos no tienen que dar una interpretación de lo que dijo. El Sr. Presidente está la atención a todos para permanecer alerta«Dijo.