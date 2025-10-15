El Ministro de Defensa Sjafrie asegura que el avión de combate Chengdu J-10 volará pronto en Yakarta, sus especificaciones horrorizan

Jacarta – Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin Finalmente confirmó la noticia del plan de compra. avión de combate Chengdu J-10 de China. Dijo que los aviones de combate de cuarta generación llegarán pronto a Indonesia y en un futuro próximo surcarán los cielos de Yakarta.

«El J-10 pronto volará en Yakarta», dijo sjafrie en la Oficina del Ministerio de Defensa (Kemhan), en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Aunque no ha indicado exactamente cuántas unidades se comprarán, el comunicado enfatiza que el proceso de adquisición del J-10 se encuentra ahora en las etapas finales y está listo para realizarse en un futuro próximo.



Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin

Chengdu J-10C Especificaciones y ventajas

Según informan diversas fuentes, la última versión de este avión, el J-10C, viene con una serie de mejoras importantes que lo han hecho atractivo para muchos países.

1. Radar AESA y sistemas de detección modernos

El J-10C está equipado con un radar Active Electronically Scanned Array (AESA), que permite la detección del enemigo desde largas distancias con alta precisión. El radar también es resistente a las interferencias electrónicas, lo que proporciona una gran ventaja en combates de medio y largo alcance.

2. Misil de largo alcance PL-15

Este avión es capaz de transportar el misil PL-15, un misil aire-aire avanzado con un alcance de hasta 200 a 300 kilómetros. Con la adición de un sistema de enlace de datos satelital, el J-10C puede compartir información de objetivos en tiempo real con otras aeronaves en el aire.



VIVA Military: el avión de combate furtivo Chengdu J-10 Mighty Dragion del ejército chino

3. Diseño ágil y maniobras ágiles

Configurado con alas canard-delta y un sistema de control de vuelo por cable, se sabe que el J-10C es muy ágil en combate cuerpo a cuerpo o peleas aéreas. Su gran capacidad de maniobra lo convierte en un duro oponente en el aire.

4. Multifunción equivalente a Western Jet

Como avión de combate monomotor polivalente, el J-10C no sólo destaca en misiones aire-aire, sino que también es capaz de llevar a cabo operaciones de reconocimiento y ataque terrestre. Muchos analistas consideran que sus capacidades son comparables a las del F-16 de Estados Unidos, especialmente en términos de radar y sistemas de cabina digitales.

5. Probado en el campo de batalla

El J-10C ha sido utilizado por la Fuerza Aérea de Pakistán y, según se informa, logró derribar los aviones Rafale y Su-30 de la India en el conflicto que ocurrió hace algún tiempo. Este registro muestra que las capacidades de combate del avión no son sólo una teoría.