El Ministro de Defensa Sjafrie asegura que el avión de combate Chengdu J-10 volará pronto, el Ministro de Finanzas Purbaya admite que no conoce los detalles del presupuesto

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa admitió que no conocía en detalle la asignación presupuestaria para la compra de aviones avión de combate Chengdu J-10 fabricado en China por el Ministerio de Defensa (Kemenhan).

Purbaya dijo que su partido efectivamente aprobó la solicitud presupuestaria de 9 mil millones de dólares estadounidenses presentada por el Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin. Sin embargo, no pudo confirmar si los fondos se utilizarían para comprar aviones de combate J-10.

«En cuanto al próximo año, hemos acordado. Esto (la compra del avión de combate J-10) no sabemos cuál usar», dijo Purbaya en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025, citado por Antara.

Añadió que su partido volverá a verificar el plan de compra de aviones, incluida la posibilidad de importar nuevos equipos de defensa de China.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, edición 2025 de OUR APBN Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«No sé si esto es nuevo o no. Lo que se mencionó debería haberse incluido en el presupuesto. Pero tengo que volver a comprobar si quiere volver a importar el año que viene o cuándo. Pero hemos cumplido lo que él (el Ministro de Defensa) pidió hasta ahora», dijo.

Anteriormente, el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, confirmó que el avión de combate Chengdu J-10, fabricado en China, pronto estaría presente en Indonesia y volaría por los cielos de Yakarta.

«El J-10 pronto volará en Yakarta», dijo Sjafrie en la Oficina del Ministerio de Defensa, en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Por otra parte, el jefe de la Oficina de Información de Defensa de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, general de brigada del TNI Frega Wenas Inkiriwang, dijo que el plan para comprar el avión de combate J-10 aún estaba en etapa de estudio por parte de la Fuerza Aérea de Indonesia (UA).

«Mientras tanto, el J-10 está siendo estudiado por la Fuerza Aérea de Indonesia, queremos las mejores plataformas de equipos de defensa», dijo en una reunión en el Ministerio de Defensa, Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Explicó que el estudio tenía como objetivo garantizar que la compra del avión de combate J-10 satisficiera las necesidades de defensa aérea de Indonesia. Hasta ahora, el Ministerio de Defensa no ha discutido el importe del presupuesto que se destinará a la compra del avión.

Especificaciones del Chengdu J-10C que Indonesia está analizando

La última versión de este avión, el J-10C, es un avión de combate de cuarta generación que ya opera en las Fuerzas Aéreas de China y Pakistán. Aquí hay una serie de ventajas: