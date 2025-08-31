El Ministro de Defensa reveló las instrucciones de Prabowo al comandante de TNI para asegurar los recursos naturales.

Yakarta, Viva – Ministro de defensaSjafrie Sjamsoeddin dijo que el presidente Prabowo ha asignado Comandante de TNIGeneral Agus Subiyanto y 3 Jefe de Gabinete de TNI para asegurar recursos naturales (SDA) para que su utilización esté de acuerdo con las leyes aplicables.

Leer también: Las instrucciones de Prabowo al comandante de TNI, el jefe de la policía nacional al jefe de Bin respondió



Reveló esto en una conferencia de prensa que fue atendida directamente por el jefe de policía nacional General Listyo Sigit Prabowo y el comandante de TNI General Agus Subianto.

«El comandante de TNI será asistido por el Jefe de Gabinete de la Fuerza, tanto el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, para continuar manteniendo la seguridad en el área nacional», dijo Sjafrie en el Palacio Presidencial, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Leer también: El Ministro de Defensa, Sjafrie, reveló la intención de Prabowo sobre la indicación de la traición detrás de la manifestación





Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin

«Además de llevar a cabo los esfuerzos de seguridad y control a los recursos naturales, que pueden usarse no de acuerdo con las disposiciones de la ley», dijo.

Leer también: El Ministro de Defensa asegura que el presidente Prabowo esté en el país y luego monitoree la situación nacional.



Mientras que la tarea del presidente Prabowo para el jefe general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo, continuaría trabajando con el Fiscal General, St. Burhanuddin, para llevar a cabo la policía rápidamente en todas las violaciones.

«Continuemos la unidad y la unidad nacional para luchar conjuntamente para aumentar nuestro ascenso económico, con la estabilidad nacional que nos damos cuenta juntos», dijo.

Se sabe que anteriormente el presidente Prabowo había celebrado una reunión con los líderes del MPR, DPR, DPD y todos los líderes de los partidos políticos que tenían escaños en el DPR, y enfatizaban y garantizaban que el gobierno escuchaba las aspiraciones de la gente.

«En los últimos días, soy el presidente de la República de Indonesia, continúa monitoreando el desarrollo de la situación que ocurrió en Yakarta y en varias otras ciudades de Indonesia. El estado respeta y está abierto a la libertad de entrega de opiniones y aspiraciones que son puras de la comunidad», dijo Prabowo.

El presidente incluso enfatizó que el aparato de culpabilidad había sido procesado por la Policía Nacional y le pidió a la Policía Nacional que llevara a cabo el proceso de aplicación de la ley abiertamente.

«Contra los oficiales que ayer cometieron errores o violaciones en este momento, la Policía Nacional de Indonesia había llevado a cabo el proceso de inspección, había pedido que se hiciera de manera rápida, transparente y podría ser seguida abiertamente por el público», dijo.