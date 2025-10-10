El ministro de Defensa, Rajnath Singh, visita BAPS Swaminarayan Mandir en Sydney







Ministro de Defensa de la Unión Rajnath Singh El viernes visitó el BAPS Swaminarayan Mandir en Sydney. Rajnath Singh fue recibido calurosamente por niños que cantaban himnos y cánticos devocionales en el lugar sagrado. El Ministro de la Unión también realizó aarti en el templo y pidió bendiciones.

Como informó la agencia de noticias ANI, mientras se dirigía a la diáspora india en Sydney, Rajnath Singh declaró: «Llegué aquí anteayer y ayer tuve reuniones fructíferas con el Primer Ministro, el Viceprimer Ministro y el Ministro de Asuntos Exteriores de Australia. Las discusiones fueron muy productivas y significativas».

Rajnath Singh también dijo que estaba profundamente conmovido por el respeto de la comunidad tanto por la India como por Australia, y destacó la interpretación de los himnos nacionales de ambos países por parte de los niños.

Al elogiar el respeto mutuo entre las dos naciones, el Ministro de la Unión dijo: «Me conmovió profundamente ver a la gente reunida aquí mostrando respeto por los himnos nacionales indio y australiano, que fueron cantados maravillosamente por los niños. Este gesto refleja su generosidad y el espíritu de respeto mutuo entre nuestras dos naciones», según lo citado por ANI.

Al resaltar la creciente estatura global de la India, Rajnath Singh dijo que durante su reunión con primer ministro australiano Anthony Albanese, el líder australiano, elogió el rápido ritmo de desarrollo de la India.

Rajnath Singh añadió: «Ayer, durante mi reunión con el Primer Ministro australiano, elogió el rápido ritmo de desarrollo y progreso de la India. Hoy, la India ocupa un lugar especial en los foros internacionales; nuestras opiniones se escuchan y respetan en todo el mundo. Nos hemos ganado este reconocimiento gracias a nuestro constante crecimiento y logros», citado por la agencia de noticias ANI.

Al reflexionar sobre la transformación de la India, el Ministro de Defensa de la Unión añadió que la nación ha superado los desafíos del pasado y ahora avanza con confianza.

«Hubo un tiempo en que la India era considerada una nación pobre que luchaba contra el desempleo. Pero ahora, el país está progresando rápidamente y avanza con confianza y positividad», afirmó, destacando la progresión positiva del país.

Más temprano durante el día en Sydney, Rajnath Singh también celebró la Mesa Redonda sobre la Industria de Defensa India-Australia.

La mesa redonda estuvo presidida por el Ministro Adjunto de Defensa de Australia, Peter Khalil, junto con Rajnath Singh.

Ambas partes discutieron el fortalecimiento de la cooperación en el sector de defensa y enfatizaron la ampliación de la colaboración entre sus industrias y las fuerzas armadas. Singh se encuentra en una visita oficial de dos días a Sídneysegún ANNI.

(Con aportes de la ANI)





